Războiul dintre Adrian Cioroianu și Emilia Șercan trece la un alt nivel - doctoratul lui Mircea Geoană: 'O mârșăvie inimaginabilă'

Războiul dintre Adrian Cioroianu și Emilia Șercan continuă. Sătul de toate acuzațiile nefondate pe care jurnalista „creatoare de fake-news” le-a lansat în spațiul public, istoricul a dezvăluit ce făcea aceasta la Biblioteca Națională, la temperaturi de 16,6 grade.

„E suficient să vă spun că a cerut la sală după ce solicitase o lucrare a lui Mircea Geoană, care i s-a dat, desigur cu acordul meu și în normele legii, doar că dânsa nu știu ce-o fi citit, dar e clar că a descoperit în geantă și un termometru adus de acasă (premeditare? Lua temperatura candidaturii lui M. Geoană?), prilej cu care face poze de victimă şi explică dânsa de ce nu sunt studenți în bibliotecă – asta pe 27 februarie, adică în a doua zi după vacanța studenților, răstimp în care tinerii erau în facultăți, să-și afle orarul”, a scris Adrian Cioroianu pe Facebook.

Reacția Emiliei Șercan nu a întârziat să apară. Aceasta l-a acuzat pe Cioroianu de o mârșăvie inimaginabilă. Mai mult, aceasta i-a solicitat ministrei Culturii, Raluca Turcan un punct de vedere în acest caz.

„Adrian Cioroianu face astăzi un lucru incalificabil, de o mârșăvie inimaginabilă: dezvăluie o informație pe care a obținut-o prin prisma funcției de director al Bibliotecii Naționale și o face publică, deși acea informație nu este o informație publică și nici destinată publicității. Este vorba despre faptul că am solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Prin faptul că Adrian Cioroianu divulgă public această informație mă vulnerabilizează și mă expune public, cu atât mai multe cu cât este de notorietate faptul că din cauza dezvăluirilor mele despre plagiatele în tezele de doctorat ale unor politicieni sau demnitari am fost amenințată cu moartea, discreditată public, dar și am fost ținta unui kompromat. Îi solicit public ministrului Culturii, Raluca Turcan, un punct de vedere referitor la dezvăluirea de date nepublice de către domnul Cioroianu”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.