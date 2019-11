Războiul miliardarilor: sume exorbitante aruncate în joc împotriva lui Donald Trump, în cursa pentru Casa Albă

Fostul primar al New Yorkului, miliardarul Michael Bloomberg - tot mai probabil un candidat în alegerile prezidenţiale din 2020 - preconizează să lanseze luni o campanie publicitară televizată în valoare-record de 31 de milioane de dolari, relatează AFP. Potrivit societăţii Advertising Analytics, miliardarul a achiziţionat inserturi publicitate în aproximativ 20 de state americane, în valoare de 31 de milioane de dolari - cea mai mare sumă cheltuită vreodată de un candidat în alegerile prezidenţiale americane. Alți 100 de milioane de dolari au fost aruncați de Bloomberg în campania online.

Precedentul record este deţinut de către Barack Obama, care a cheltuit aproape 25 de milioane de dolari în ultima săptămână a campaniei sale din 2012. O asemenea sumă arată forţa loviturii fostului primar, în vârstă de 77 de ani, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, spre marea nemulţumire a celor 17 democraţi care rivalizează deja să-l înfrunte pe Donald Trump în noiembrie 2020.

La rândul său, Donald Trump are și el o avere estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Senatorul Bernie Sanders - unul dintre candidaţi care, împreună cu Elizabeth Warren, îi atacă pe miliardari - s-a declarat vineri ”dezgustat de ideea că Michael Bloomberg sau orice alt miliardar crede că poate ocoli procesul politic şi cheltui zeci de milioane de dolari pentru a ne cumpăra alegerile”.

”Dacă nu poţi obţine susţinerea bazei a candidaturii tale nu trebuie să te prezinţi în alegerile prezidenţiale”, a subliniat el într-un comunicat.

Atunci când Michael Bloomberg a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că ar putea candida, Elizabeth Warren i-a reproşat, la rândul său, că vrea ”să cumpere alegerile”.

Miliardarul, care a condus New Yorkul din 2002 în 2013, şi-a multiplicat pregătirile în vederea unei candidaturi. El s-a înregistrat joi la Comisia Electorală federală. Bloomberg dădea asigurări în urmă cu zece zile că este ”aproape” de luarea unei decizii definitive, însă nu a prezentat vreo dată în acest sens. Potrivit The New York Times (NYT), campania publicităţii televizate a lui Michael Bloomberg ar urma să se desfăşoare timp de o săptămână.