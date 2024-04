Războiul 'Star Trek'! Arma pe care Marea Britanie a pregătit-o pentru doborârea dronelor va fi montată pe navele de război / Foto-Video

Ministerul britanic al Apărării a declarat vineri că va instala lasere pe navele de război concepute pentru a doborî dronele începând din 2027, cu cinci ani mai devreme decât se preconiza anterior, în cadrul unor reforme menite să accelereze implementarea de noi tehnologii militare, scrie Mediafax.

Ministerul britanic al Apărării a arătat că laserele pot trage asupra oricărei ținte vizibile în aer, la un cost de aproximativ 10 lire sterline pe lovitură, și au o precizie echivalentă cu cea de a lovi o monedă de la un kilometru distanță.

Anterior, se preconiza că laserele DragonFire vor fi lansate începând cu anul 2032

Laserele folosesc un fascicul intens de lumină pentru a străpunge o țintă, a precizat Ministerul Apărării, ceea ce înseamnă că s-ar putea dovedi a fi o alternativă ieftină pe termen lung pentru doborârea dronelor.

"Într-o lume tot mai periculoasă, abordarea noastră privind achizițiile militare se schimbă odată cu ea", a declarat secretarul Apărării, Grant Shapps. "DragonFire arată ce are mai bun Marea Britanie în tehnologia militară", a mai arătat el.

⚡️A new British laser gun dubbed the "DragonFire" could be rushed onto the frontline in #Ukraine to give #Kyiv an edge in the war of the drones, The Telegraph reported.



Defence Secretary Grant #Shapps suggested the Star Wars-style weapon could be used to blast Russian UAVs out… pic.twitter.com/qr9DAfEK8e