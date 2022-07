Reacția PSD la o eventuală candidatură a lui Mircea Geoană la prezidențiale

Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Radu Ștefan Oprea, a declarat duminică, la Antena 3, despre o posibilă candidatură a lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024, că social-democrații își consumă momentan energiile pe buna guvernare.

„Cred ca este inca prea devereme sa discutam acest subiect, plus ca avem o iarna care nu va fi deloc usoara in fata noastra. La PSD dar si in coalitie suntem orientati ca iarna sa fie trecuta in conditii suportabile pentru romani, atat de catre cei vulnerabili cat si cei din mediul de afaceri. Acestea sunt eforturile si tintete din aceasta perioda. Sigur ca dl Geoana ocupa o functie extrem de onoranta pentru Romania. Lucrurile vor fi probabil anuntate de toti cei care vor intra in cursa prezidentiala probabil ceva mai incolo”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD.

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat sâmbătă, la Euronews România, că va răspunde dacă va candida la alegerile prezidenţiale din 2024 după ce îşi încheie funcţia la NATO.