Reacție vehementă de la Kiev la informațiile că Ierusalimul i-ar fi sfătuit să cedeze pretențiilor lui Putin: Nimeni nu poate să ne ceară așa ceva

Un consilier ucrainean de top a respins sâmbătă informațiile din presă care sugerează că Israelul a încercat să împingă Ucraina să cedeze cererilor ruse în timpul discuțiilor. Israelul a fost angajat în eforturi diplomatice pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina. Premierul Naftali Bennett a purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin și a vorbit la telefon cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează The Jerusalem Post.

De menționat că informațiile pe surse au fost date de mai multe publicațiile israeliene Walla, The Jerusalem Post, Haaretz și site-ul de știri american Axios care citau un oficial ucrainean de rang înalt neidentificat, că Bennett a îndemnat Ucraina să cedeze Rusiei.

Israelul, „la fel ca și alte țări intermediare condiționate, NU cere Ucrainei să accepte vreo solicitare a Federației Ruse”, a declarat consilierul ucrainean Mykhailo Podolyak pe Twitter. "Acest lucru este imposibil din motive militare și politice. Dimpotrivă, Israelul îndeamnă Rusia să evalueze evenimentele mai adecvat."

PM of ???????? @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately.