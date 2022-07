Reacțiile liderilor mondiali după atentatul asupra lui Shinzo Abe - Care a fost reacția diplomației ruse

Oficialităţi din întreaga lume au reacţionat vineri la atacul armat asupra fostului premier nipon Shinzo Abe, împuşcat la Nara în timpul campaniei electorale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul Japoniei, Fumio Kishida, le-a declarat reporterilor că Abe "este în stare gravă". "Din câte am aflat, se face tot ce este posibil pentru a-l resuscita. Mă rog din adâncul inimii să îi fie salvată viaţa. Nu cunosc motivele şi contextul din spatele acestui atac, dar este un act brutal care a avut loc în timpul alegerilor - însăşi baza democraţiei noastre - şi este absolut de neiertat".Într-un mesaj pe Twitter, şeful NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat ''profund şocat'' de atacul ''odios'' împotriva lui Shinzo Abe.''Şocat şi întristat de atacul laş'' s-a declarat şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, care l-a descris pe Abe drept un ''adevărat prieten, aprig apărător al ordinii multilaterale şi a valorilor democratice''. ''UE este alături de poporul nipon şi de (premierul) Fumio Kishida în aceste vremuri grele'', a transmis Michel pe Twitter.Secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat în Bali, urma să se întâlnească cu ministrul indonezian de externe. El a ţinut să spună, înainte de momentul oficial, "cât de profund întristat şi profund îngrijorat" este de informaţiile despre atentatul la viaţa lui Abe. "Nu ştim în ce stare este, ştim că a fost împuşcat, iar gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de el şi de familia sa, de poporul japonez. Este un moment foarte, foarte trist şi aşteptăm veşti din Japonia", a arătat reprezentantul Washingtonului.Un purtător de cuvânt al Casei Albe a comunicat că "suntem şocaţi şi întristaţi să aflăm despre atacul violent asupra fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe. Urmărim îndeaproape ştirile şi rămânem cu gândul alături de familia sa şi de poporul japonez".Fostul preşedinte al Statelor Unite Donald Trump a reacţionat prin mediile sociale, apreciind că atentatul este "absolut devastator" şi adăugând că se roagă pentru Abe.La reuniunea şefilor diplomaţiilor din G20, în Indonezia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că nu ştie ce se află în spatele tentativei de asasinat. "Am aflat despre asta în timpul întâlnirii. Am fost primul care şi-a început discursul exprimând condoleanţe colegului meu japonez pentru cele întâmplate. Probabil că va avea loc o anchetă. Nu am altceva de adăugat", a spus el.Într-un mesaj pe Twitter, premierul britanic Boris Johnson a arătat că este "absolut consternat şi întristat" să afle despre "atacul demn de dispreţ asupra lui Shinzo Abe". "Gândurile mele sunt cu familia sa şi cu cei dragi lui", a mai scris el.Tot prin mediile sociale a reacţionat şi preşedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen. "Cred că toată lumea este la fel de surprinsă şi de tristă ca mine. În numele guvernului meu, doresc să condamn sever acţiunile violente şi ilegale. Fostul prim-ministru Abe nu este doar un bun prieten al meu, ci şi un prieten loial al Taiwanului. El a susţinut Taiwanul mulţi ani şi nu s-a dat înapoi de la niciun efort pentru a promova progresul relaţiilor nipono-taiwaneze", a transmis ea pe Facebook.

