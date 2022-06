În timp ce mulți primari și prefecți sunt dezinteresați, reprezentanții UDMR spulberă minciunile legate de recensământ: Precizări despre recenzori

Primăria Miercurea-Ciuc încurajează locuitorii oraşului să primească recenzorii la domiciliu şi pune la dispoziţie un număr de telefon unde cei care nu au încredere pot să verifice dacă recenzorul care îi vizitează se regăseşte pe lista oficială.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă că, sub egida "Recensământ acasă", se va desfăşura o campanie de informare, pentru ca oamenii să obţină informaţii şi să primească răspunsuri la întrebările pe care şi le pun, în contextul în care există o reticenţă a locuitorilor de a-i primit pe recenzori la domiciliu.

"Sunt câteva teme pe care am dori să le abordăm. Foarte mulţi dau cu retincenţă numărul CNP. Trebuie să spunem că aceste date sunt foarte strict utilizate. Recenzorii care bat la uşă pot fi verificaţi pentru că au o adeverinţă specială emisă din partea Primăriei Miercurea-Ciuc, dar de mâine dimineaţă (marţi dimineaţa-nr) va exista şi un număr de telefon, unde dacă cineva nu are încredere în legitimaţia prezentată poate să sune la acel număr de telefon şi să verifice dacă recenzorul acela se află pe lista de 42 de recenzori care lucrează pe raza municipiului Miercurea-Ciuc. Totodată, foarte mulţi care nu sunt acasă şi unde recenzorii lasă un număr de telefon, nu sună înapoi, nu reacţionează şi rugămintea noastră este sunaţi înapoi recenzorii pentru că este important ca fiecare persoană cu identitatea proprie să poată să fie recenzată, să facă parte din complexul de date cu care va lucra municipiul Miercurea-Ciuc pentru că de asta depind foarte multe, structura instituţională, sistemul de educaţie şi alte beneficii sau reglementări directe", a declarat Korodi Attila.

Acesta a mai spus că există două teme false care circulă, respectiv că datele colectate la recensământ vor conta la mărirea impozitelor pentru locuinţe şi că informaţiile vor fi folosite pentru ca în zonă să fie aduşi refugiaţi din Ucraina, punctând faptul că aceste supoziţii nu au nicio legătură cu realitatea.

"Încurajăm cetăţenii să aibă încredere în recenzori, să îi primească în casă, să sune înapoi dacă nu sunt acasă şi dacă, totuşi, încrederea poate fi întărită prin a verifica printr-un număr de telefon dacă recenzorul este valid, atunci poate să facă acest lucru", a spus Korodi.

Datele furnizate de primar arată că în perioada de recenzare clasică, recenzorii trebuie să ajungă la 13.445 de persoane, doar 10,62% dintre acestea fiind recenzate până în prezent.

Subiectul etapei a treia a recensământului a fost abordat şi la finalul şedinţei Colegiului Prefectural Harghita, care a avut loc luni, directoarea Direcţiei Judeţene de Statistică Harghita, Maria Abos, arătând că, până în prezent, în perioada a treia de recenzare, s-a înregistrat doar 24,6% din populaţia rămasă în judeţ.

La rândul său, prefectul Petres Sandor a afirmat că există localităţi unde procentajul celor care au fost înregistraţi cu ajutorul recenzorilor este foarte redus.

"Am început etapa aceasta de recenzare de pe locul întâi în topul naţional şi am ajuns, la momentul actual, pe locul trei. Deci, începem să pierdem un pic de teren. Bineînţeles, nu e cazul să ne alarmăm, dar avem câteva localităţi la care gradul de recenzare în această etapă, deci recenzarea celor care nu s-au autorecenzat, este sub 5% sau chiar sub 1%. Şi în perioada următoare o să începem iar să "batem şaua", astfel încât să progresăm un pic mai bine", a precizat prefectul Petres Sandor.