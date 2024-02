'Regina Întumericului' dezvăluie ce a vorbit cu Mioara Roman după moarte - Gabriela Lucuțar: Spioritele doar îmi transmit

'Regina Întumericului' dezvăluie ce a vorbit cu Mioara Roman după moarte - Gabriela Lucuța: Spioritele doar îmi transmit

„Regina Întunericului”, cea care s-a ocupat de înmormântarea Mioarei Roman, a vorbit, la România TV, despre detaliile neștiute din culisele înmormântării Mioarei Roman. Mai mult, aceasta a povestit și despre conexiunea paranormală pe care a avut-o cu fosta soție a lui Petre Roman.

Gabriela Lucuţar, „Regina Întunericului”, a făcut mai multe dezvăluiri cu privire la culisele înmormântării Mioarei Roman, dar și despre conexiunea paranormală pe care a avut-o cu aceasta în timp ce prepara bucatele pentru pomana acestuia.

Ce a făcut Petre Roman la priveghi

„Eu am fost acolo prezentă. Domnul Roman a venit la priveghi, în ziua în care am făcut depunerea la biserică. Domnul Roman nu a reușit să ajungă. Am fost la discuție când a vorbit cu Oana la telefon. Ar fi vrut să ajungă odată cu masina mortuară. Înțeleg că din cauza traficului a întârziat și nu ne-a mai prins. Dar a ajuns într-un final și trebuia să ajungă și în ziua înmormântării. Din punctul lor de vedere, la cum l-am văzut eu pe domnul Roman când a venit cu buchețelul de flori, nici nu i-a spus nimeni să vină cu flori albe. Noi am ales tema, eu și Oana. Foarte plăcut surprinsă am fost că tot alb a ales. Probabil că știa că doamna Roman prefera florile albe.

A ajuns s-a îmbrățișat cu Oana. A rămas puțin înmărmurit când a văzut sicriul. I-a plăcut foarte mult ce a văzut. Oana l-a întrebat dacă vrea s-o vadă și pur și simlu a stat pe gânduri prej de câteva secunde. Și s-a hotărât să nu. A spus așa: „nu știu ce să fac, m-aș uita, dar totuși aș vrea să rămână în memoria mea așa cum o știu eu.” Oana i-a spus că este foarte frumoasă și a hotărât așa: „nu, te rog, astăzi nu, nu sunt pregătit să o văd”. La această afirmație m-am gândit că va veni și în ziua înmormântării”, a declarat „Regina Întunericului”.

Ce i-a transmis Mioara Roman

Cât despre coliva cu foiță de aur „Regina Întunericului” a povestit că Mioara Roman este cea care i-a transmis în mod paranormal că își dorea acest lucru. De altfel, aceasta a subliniat că are o conexiune spirituală cu fiecare mort de care se ocupă.

„Oana a spus că „mama mea a avut un suflet de aur” și așa mi-a venit ideea pentru coliva cu foiță de aur. Totuși uitasem acest detaliu pe care îl vorbisem acum două luni. Dar doamna Mioara mi-a adus aminte. Pentru că de fiecare dată când am un deces, ei mă inspiră. Ei îmi dau toate ideilie. De cele mai multe ori familia mă întreabă: „dar de unde știați că mamei mele îi plăcea să mănânce dulceață de trandafiri”. La momentul în care îi pregătesc…ăsta cu dulceața de trandafiri e un exemplu foarte bun, pentru că pur și simplu mi-a venit în minte, deși mie nu îmi place dulceața de trandafiri. Să vă explic.

V-am dat un simplu exemplu. Eu nu cred că sunt experiențe paranormale, pur și simplu se întâmplă niște lucruri. Eu nu vorbesc cu sipritele, ele doar îmi transmit. Îmi transmit senzorial, da. Eu vă spun ce se întâmplă. Sunt o persoană serioasă. Cu foița de aur a fost în felul următor: stăteam o pregăteam și aia a fost. Nu visez, se întâmplă la momentul în care ne întâlnim. Mă implic în absolut tot. Eu nu pot să las pe altcineva să se ocupe. La momentul în care mă apuc de îmbălsămat, corpul este pe masă și sufletul este lângă. Eu trebuie să îi explic sufletului ce urmează să se întâmple ca să nu se sperie. Și ei se sperie. Înainte, când nu vorbeam cu ei, trosneau, pocneau lucruri”, a explicat „Regina Întunericului”.