Regizorul Robert Lepage a primit Premiul Internaţional Shakespeare, la Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' din Craiova

Regizorul Robert Lepage a primit joi seară, la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, Premiul Internaţional Shakespeare, din partea organizatorilor celei de-a XIII-a ediţii a Festivalului Internaţional Shakespeare.

"În anul 2008 am hotărât ca, pe lângă marile spectacole invitate, să oferim un premiu internaţional, Premiul Internaţional Shakespeare. Acesta a fost decernat până acum unor mari, unor foarte mari personalităţi ale culturii mondiale - regizorii Declan Donnellan, Silviu Purcărete, Eimuntas Nekroius, Thomas Ostermeier, Krzysztof Warlikowski, şi la doi dintre cei mai mari shakespeareologi ai lumii - sir Stanley Wells şi Michael Dobson. Juriul format din academicianul George Banu - profesor la Sorbona, Alexandru Boureanu - directorul Teatrului Naţional 'Marin Sorescu' Craiova şi Emil Boroghină - preşedintele Fundaţiei Shakespeare a hotărât să acorde în acest an premiul unei mari personalităţi a teatrului mondial. Acest premiu este oferit de Institutul Cultural Român în colaborare cu Festivalul Internaţional Shakespeare", a anunţat Emil Boroghină, preşedintele fondator al festivalului, potrivit Agerpres.ro.

Academicianul George Banu a transmis, prin intermediul unui mesaj citit de Emil Boroghină, că îşi exprimă admiraţia pentru opera unui mare artist al scenei moderne "care a făcut din Shakespeare un partener privilegiat".

"Regretând că din motive personale nu pot fi prezent la decernarea Premiului Shakespeare lui Robert Lepage, ţin să-mi exprim admiraţia pentru opera acestui mare artist al scenei moderne care a făcut din Shakespeare un partener privilegiat. La Paris am avut ocazia să-i admir spectacolele de început de carieră unde, mai mult decât o interpretare, răsună o limbă veche, arhaică şi imaginară a geniului elisabetan. El a produs o surpriză cu un ecou deosebit când a montat 'Visul unei nopţi de vară' într-un spaţiu noroios şi apoi când a asociat franceza şi engleza în spectacolul cu Romeo şi Julieta. Lepage a semnat 'Elsinor', spectacol inspirat de Hamlet, pentru un singur actor, jucat de el însuşi cu o virtuozitate extremă şi pe care l-a reluat apoi, având de data aceasta ca unic interpret pe inegalabilul actor Evgheni Mironov. (...) Dar, dincolo de opere şi spectacole particulare, Robert Lepage tratează şi citeşte realitatea într-o perspectivă shakespeariană. Lumea întreagă e o scenă", a transmis George Banu.

Premiul Internaţional Shakespeare a fost acordat de Institutul Cultural Român şi Festivalul Internaţional Shakespeare.

"Este o mare onoare pentru mine la această sărbătoare a teatrului pe care o reprezintă Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova să fiu chiar la deschidere şi să am onoarea de a înmâna acest premiu oferit de Institutul Cultural Român", a spus preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, precizând că îşi doreşte ca parteneriatul cu teatrul din Craiova să continue şi în viitor.

Cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare a început, joi seara, la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova cu spectacolul "887", scris, regizat şi interpretat de Robert Lepage şi prezentat de Compania Ex Machina din Quebec, Canada.

Regizorului Robert Lepage îi va fi decernat, vineri, şi titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC Bucureşti, în cadrul unui eveniment care va avea loc la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova - Sala "Amza Pellea".

Tot vineri va avea loc lansarea volumelor "Robert Lepage - Ex Machina, Revoluţii în spaţiul teatral" de James Reynolds şi "Teatrul româno-canadian (Schimburi culturale şi strategii manageriale) de Simona Hodoş.

De la ora 19,00, la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" - Sala "Amza Pellea" va fi reluat spectacolul "887" scris, regizat şi interpretat de Robert Lepage, iar în Parcarea Electroputere Mall va fi prezentat spectacolul "Doamnele lui Shakespeare" în regia lui Alexandru Boureanu. În Piaţa Fraţii Buzeşti, de la ora 22,00, va putea fi urmărit spectacolul "A douăsprezecea noapte" în regia lui Oswald Gazer, spectacol prezentat de Teatrul Logos din Bucureşti.

De la ora 20,30, la Grădina Botanică - intrarea principală, va fi prezentat concertul "Much Ado and All That Jazz" susţinut de Romeo & Julia Kören din Stockholm, Suedia.