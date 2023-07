Remus Truică trece la amenințări după dezvăluirile stiripesurse.ro - Cere ștergerea articolelor despre condițiile din închisoare

Din informațiile obținute de ȘTIRIPESURSE.RO, Remus Truică ar fi sponsorizat amenajarea fostului abator al Penitenciarului Jilava într-un loc de detenție modern, cu aer condiționat, bucătărie, baie și alte facilităţi, de care beneficiază alături de alţi 6 deţinuţi. Fostul șef de cabinet al premierului Adrian Năstase cere eliminarea articolelor despre el de pe site-ul stiripesurse.ro, susținând că „sunt vădit mincinoase și nu servesc unui scop legitim”.

Reacții de la Ministerul Justiției și sindicate

Între timp, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, l-a chemat, miercuri dimineață, pe șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) la minister pentru a-i cere explicații după dezvăluirile STIRIPESURSE.RO privind 'vila' milionarului Remus Truică de la Penitenciarul Jilava.

Și sindicaliștii din penitenciare au reacționat dur după ce au auzit de ceea ce se întâmplă la Penitenciarul Jilava.

"Să-i- facă și lac să se plimbe ca la Snagov, cu barca. Așa ceva este revoltător! Asta în condițiile în care polițiștii de penitenciare stau în condiții greu de imaginat, la temperaturi de 50 de grade și cu ploșnițe și șobolani care aproape că le sunt colegi. Îi mănâncă gângăniile, iar unii dintre deținuți sunt tratați regește", a spus, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

Anca Alexandrescu: Am cerut să merg să filmez, dar m-au trimis la plimbare

Jurnalista Anca Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS, anunță că urmează să facă propriile dezvăluiri despre situația de la Jilava. Aceasta afirmă că Remus Truică i-a cerut prin intermediari să abandoneze subiectul, iar conducerea penitenciarului i-a refuzat accesul pentru a filma.

„Inainte sa plec in vacanta v am spus ca am primit o scrisoare din Penitenciarul Jilava si ca am sa solicit Ministerului Justitiei si Administrației penitenciarelor un raspuns in legatura cu ce mi se semnala! Asta am si facut si cateva zile mai tarziu sotia lui Remus Truica mi a scris cu mult tupeu ca ma roaga sotul sau sa nu mai puna Realitatea plus intrebari! Evident am trimis o la plimbare! Saptamana trecuta au venit si raspunsurile de la ambele institutii! Luni va spun intreaga poveste si va arat si scrisoarea de la care a pornit totul! Am cerut sa merg sa filmez dar m au trimis la plimbare… Cica vor organiza ei Ziua portilor deschise intr o zi! Pana atunci doamna Gorghiu are o problema cu mine! Mare!”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.

Remus Truică solicită ștergerea articolelor despre el și ignorarea subiectului

Printr-o notificarea transmisă stiripesurse.ro prin intermediul avocatului, Remus Truică susține că „informațiile publicate sunt vădit mincinoase și nu servesc unui scop legitim”.

„În acest sens, informațiile difuzate ar fi putut fi verificate cu ușurință prin solicitarea unui punct de vedere Administrației Penitenciarelor, ocazie cu care, redactorul, dacă ar fi fost de bună credință, ar fi constatat că scenariul descris reprezintă o fantezie inspirată din filme. Cu toate că nu s-a solicitat un punct de vedere și nici nu s-au efectuat verificări minimale de către redactorul articolelor cu privire la situația prezentată, acesta a promovat articolele mincinoase spre a servi unui rating crescut, prin asocierea numelui Truică Remus cu acest scenariu fantezist”, susține Truică.

Remus Truică mai afirmă că „informațiile publicate aduc atingere vieții private ale subsemnatului, fiind propagate exclusiv în scopul denigrării imaginii mele și obținerii de către redactorul articolului a unui articol de „prime time” cu prețul difuzării unor informații false, prin asocierea numelui meu cu situația profund nedreaptă și inumană a bătrânilor din azile, reflectată în ultima perioadă în spațiul public”.

„Înțelegem faptul că modalitatea aleasă de autorul articolului de a asocia numele Truică Remus scenariul descris în cuprinsul articolului, în goana după senzațional, poate fi seducătoare, însă această asociere este una de natură a induce în eroare publicul, prin prezentarea unor afirmații nereale, ca fiind adevărate, sub umbrela libertății de exprimare.

În mod evident, nu dorim să îngrădim dreptul la liberă exprimare a autorului articolului, însă pentru o corectă informare a opiniei publice, atunci când informațiile prezentate prin articole de presă sunt pe de o parte, contrare realității, iar pe de altă parte, defăimătoare, prin insinuările autorului, ele trebuie clarificate și corectate”, se mai arată în notificare.

„În aceste condiții, vă solicităm ferm, ca, imediat dupa primirea prezentei:

1. Să ÎNCETAȚI publicarea oricăror materiale, cu privire la aspecte similare (și nu numai) celor prezentate de către publicația ”ȘTIRIPESURSE”, în cadrul articolelor „Vila din pușcărie! Unul dintre bogații României, închis la Jilava, și-a amenajat celulă cu AC și condiții de 5 stele” și „Sindicaliștii din penitenciare, revoltați după ce au auzit de 'vila' milionarului Truică de la Jilava: Să-i facă și lac să se plimbe ca la Snagov, cu barca”, din datele de 18 și 19 iulie 2023, care sunt de natură a aduce atingere vieții private a subsemnatului, prin prezentarea unor informații mincinoase, cu profund caracter denigrator la adresa mea;

2. Să procedați la ELIMINAREA de pe site-ul publicației stiripesurse.ro a articolelor intitulate „Vila din pușcărie! Unul dintre bogații României, închis la Jilava, și-a amenajat celulă cu AC și condiții de 5 stele” și „Sindicaliștii din penitenciare, revoltați după ce au auzit de 'vila' milionarului Truică de la Jilava: Să-i facă și lac să se plimbe ca la Snagov, cu barca”, precum și a oricăror trimiteri și referiri la acesta;

întrucât articolele publicate au încălcat dreptul la viață privată, au defăimat cu bună știință imaginea mea, prin prezentarea ca adevărate a unor informații vădit mincinoase și mi-au cauzat un prejudiciu major.

Totodată, prin prezenta vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

- Începând cu data de 17 decembrie 2020, dată la care am făcut cunoștință cu sistemul penitenciar românesc, până în prezent, nu am fost cazat pentru nicio secundă într-o cameră (“celulă” conform redacției dvs.) cu aer condiționat;

- În cadrul penitenciarului Rahova am fost locat în trei camere pe timpul șederii acolo, iar în cadrul penitenciarului Jilava am fost locat în patru camere, în funcție de regimul în care am fost încadrat, conform procedurilor legale;

- “Vila” la care face referire articolul este de fapt un spațiu reamenajat/readaptat în conformitate cu legea si cu regulamentele în vigoare și găzduiește 20 de persoane private de libertate. Nu am contribuit cu absolut nimic la procesul de refacere a acestui spațiu;

- Condițiile în care eu și celelalte 19 persoane private de libertate suntem cazați nu diferă de condițiile celorlalți colegi de suferință și, cu siguranță, nu se poate asocia noțiunea de “condiții de 5 stele” cu realitatea în care noi trăim;

- Niciodată nu am cerut vreo favoare din partea autorităților publice implicate în procedura în care mă găsesc, decizia mea fiind de a parcurge cu onoare și demnitate acest traseu din viața mea;

- Nu am avut nicio abatere disciplinară în perioada scursă de la momentul încarcerării mele, în niciunul dintre cele două penitenciare;

- Atât la Rahova cât și la Jilava am cunoscut oameni care (unii pe drept, alții nu…) se află într-o perioada grea a vieții, și care pot constitui oricând mărturia că cele de mai sus reprezintă Adevărul și că cele prezentate în cadrul publicației dvs nu au existat, ci sunt pură ficțiune. Sunt convins ca nu ați făcut nicio verificare în acest sens, motiv pentru care consider că trebuie sa depuneți măcar un minim efort pentru a restabili starea de adevăr.

- Nu în ultimul rând, se știe că motivul pentru care România a fost în nenumărate rânduri condamnată la CEDO, precum si unul din motivele principale pentru care alte țari nu extrădează cetățenii români condamnați în țara noastră, îl reprezintă chiar “condițiile improprii de detenție”, considerate, din punct de vedere al Drepturilor Omului, tratamente inumane și degradante. Este de mirare că o eventuală îmbunătățire a acestor condiții este prezentată în zona emoției negative, în loc sa constituie un punct de plecare pentru a face viața în condiții de detenție mai bună, mai aproape de valorile la care acesta este tratată la nivel internațional. Un om lipsit de libertate nu trebuie sa fie un “paria” sau un “obiect” al batjocurii celor frustrați, ci un subiect de atenție specială din partea societății pentru a-l ajuta sa fie reintegrat cu succes”, mai transmite Truică, prin avocat.