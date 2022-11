Republicanii, victorie spectaculoasă în fieful lui Joe Biden: se naște un nou lider important în Camera Reprezentanților

Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a fost reales în funcție, potrivit CNN. McCarthy a învins-o pe candidata democrată Marisa Wood în cursa de la jumătatea mandatului pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California. Victoria este una extrem de importantă, California fiind un fief al democraților și al președintelui Joe Biden.

Dacă republicanii recâștigă majoritatea în Camera Reprezentanților, se așteaptă ca McCarthy să fie ales următorul președinte al Camerei la începutul noii sesiuni a Congresului, ceea ce i-ar ridica și mai mult poziția de lider proeminent al Partidului Republican național și ar inaugura o nouă eră la Washington, republicanii urmând să urmărească o supraveghere agresivă a administrației președintelui Joe Biden, informează CNN.

În calitate de principal lider republican din Camera Reprezentanților, McCarthy se confruntă cu provocarea de a trebui să echilibreze interesele și prioritățile diferitelor facțiuni ideologice din cadrul conferinței republicane din Camera Reprezentanților, de la extrema dreaptă până la membrii mai moderați care reprezintă districte oscilante.

"At one point, House Minority Leader Kevin McCarthy predicted a red wave of 40-60 seats, but Republicans have flopped and Democrats have a path to keep the House majority."https://t.co/9JJ6bGpuHF via @politicususa