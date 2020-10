Restart România REACȚIONEAZĂ după ce Ramona Ioana Bruynseels și-a abandonat partidul și a plecat la Voiculescu

Partidul Restart România este în mare fierbere, după ce patroana a plecat la Voiculescu și nu s-a mai întors. Nu a lăsat vorbă la nimeni dacă se mai întoarce, dar a plecat cu cheile și ștampila la ea. În urma sa, partidul este în febra alegerilor. Sunt oameni care candidează pentru Parlament și au nevoie de unele hârtii și de ștampilă, informează Răcnetulbuzaului.ro.

Mai grav este faptul, că Ramona le-a interzis celor din conducerea interimară a partidului să mai utilizeze numele RESTART România, notează aceeași sursă.

Față de situația existentă Partidul Restart România a emis, miercuri, un amplu comunicat de presă pe care îl prezentăm integral.

„Alianțele, înțelegerile, protocoalele și acțiunile politice ale partidului se stabilesc de către Biroul Executiv al Partidului. Președintele are doar rolul de confirmare reprezentare prin semnătură ale deciziilor acestor structuri de conducere și validare colectivă, nu poate lua decizii în numele lor și nu poate stabili în nume personal înțelegeri politice cu alte formațiuni politice.

În consecință, afișarea publică a doamnei Ramona Ioana Bruynseels cu însemnele unei alte formațiuni politice și înscrierea pe listele de candidați la campania electorală pentru Parlament din 6 decembrie 2020 pe listele altei formațiuni politice, face ca să intre în funcțiune automat articolul 14 din statut, care spune ca inscrierea in alta formatiune politica sau promovarea altei doctrine politice duce la pierderea calitatii de membru al partidului.

Drept urmare, în strictă concordanță cu prevederile și obligațiile statutare, Biroul Executiv Central al partidului este obligat să ia notă de situație și să anunțe public faptul că doamna Ramona Ioana Bruynseels nu mai poate îndeplini prerogativele de Președinte al PRR și nici nu mai poate fi membru al PRR, odată cu înscrierea pe listele, sau ralierea la acțiunile politice sub însemnele altui partid.

Din data de 22 octombrie 2020 orice acțiuni, declarații, intenții, obiective, programe politice afirmate, sau dezvoltate de doamna Ramona Ioana Bruynseels nu mai pot fi făcute în numele PRR, sau vreunei alianțe, sau înțelegeri personale declarate de dumneaei cu alte formațiuni politice, neavizate de organul de decizie și conducere colectivă al PRR. Doamna Ramona Ioana Bruynseels nu mai poate folosi însemnele, nu mai poate vorbi în numele și nu poate face referință la susțineri din partea PRR.

PRR este un partid relativ tânăr, funcțional de câteva luni, care se organizează, crește și se definește doctrinar după toate regulile și legile partidelor politice din România. Statutul este documentul de bază de funcționare al său. Obiectivele sale politice sunt stabilite în conformitate cu deciziile colective ale membrilor și organismelor alese.

Orice partid este o organizație, cu scopuri și obiective politice stabilite prin voință și mecanisme democratice. În situația creată, prin candidarea doamnei Ramona Ioana Bruynseels sub însemnele și pe listele altui partid politic, avem de a face cu o nesincronizare a unei voințe personale cu capabilitățile și voința de implicare colectivă actuală a partidului. Obiectivele partidului nostru sunt pe termen lung, pentru definire clară a doctrinei și aspectelor politice-economice și sociale în care se va implica cu eficiență. De asemenea și alianțele politice internaționale, sau locale conjuncturale trebuie făcute cu temeinicie și după o profundă analiză.

Președintele partidului trebuie să conducă acest proces în interesul organizației și trebuie să se identifice cu ea. Fixarea de obiective comune, ale lui ca persoană, cu alte formațiuni politice, fără o dezbatere prealabilă temeinică în partidul pe care îl conduce și efectuarea de demersuri publice evidente în acest sens, face ca articolul 14 din statutul PRR să intre în funcțiune fără niciun echivoc.

Ne vedem nevoiți să luăm act de această situație și să recunoaștem public că acțiunea doamnei Ramona Ioana Bruynseels a încălcat prevederile statutului nostru și nu mai poate reprezenta în niciun fel și nici nu mai poate avea calitatea de membru al PRR.

Regretăm situația creată, o tratăm cu maturitatea politică necesară și îi urăm doamnei Ramona Ioana Bruynseels succes în demersul politic inițiat în nume personal.

Partidul nostru are ca priorități actuale definirea doctrinară, dezvoltarea de acțiuni socio-politice coerente și în beneficiul societății, care ne vor aduce în postura de eficiență politică la viitoarele competiții electorale. România are nevoie în primul rând de implicare politică reală. Partidul nostru dorește să lucreze și să explice cetățenilor soluțiile politice pe care le dorim implementate pentru bunul mers al societății noastre.

Un partid corect, coerent și eficient, cu aderență corespunzătoare la populație nu este o structură organizațională care se bazează pe mecanisme de management „oneman show”.

Suntem conștienți că o formațiune politică cu patru luni efective de funcționare, nu poate emite pretenții nesustenabile pentru asumarea conducerii actuale a societății, dar poate și trebuie să activeze pe scena politică, să emită idei, să întreprindă acțiuni, să formeze structuri unite și capabile să abordeze în viitor problemele politice la nivel de societate. Ne pare nespus de rău că doamna Ramona Ioana Bruynseels nu a mai avut răbdare și a ales să adere la o structură politică care i-a promis sprijin material și logistic mai consistent pentru îndeplinirea în timpul dorit al obiectivelor politice personale. Ne-ar fi plăcut să creștem împreună și să ducem la îndeplinire în mod serios și convingător visul nostru politic. Nu am ales noi despărțirea. Suntem doar puși în situația în care am fost lăsați să gestionăm o stare de fapt conform statutului nostru, pe care doamna Ramona Ioana Bruynseels ar fi trebuit să îl cunoască.

Încheiem prin a comunica faptul că pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, PRR nu are nicio înțelegere și nici nu susține oficial demersul politic al PPUSL.

Urăm succes tuturor colegilor din toate celelalte partide, dar și din al nostru, care s-au înscris în competiția electorală, cu speranța că alegerile vor aduce la conducerea țării pe cei mai buni care să conducă destinele României în următorii 4 (?) ani.

Dumnezeu să Binecuvânteze România !

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA”, notează formațiunea politică.