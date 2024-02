Rezultate deosebite în recuperare medicală, la Spitalul `Sfântul Sava`, din Pantelimon, Ilfov

”N-am văzut rezultate atât de bune, până am venit la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”. Am fost inițial diagnosticată cu cancer, iar fiul meu m-a dus urgent în Austria. Acolo, s-a constatat că nu am cancer, am fost operată, dar de atunci nu am mai putut să merg, deoarece eu am și o tijă, pe tot femurul, din cauza unei fracturi mai vechi. Deci, după acea operație, eu nu mai puteam să merg deloc, nici măcar prin curte, până la poartă. Am fost prin mai multe spitale, dar nu am avut rezultate până să vin la Spitalul ”Sfântul Sava”. Aici, după trei zile, am început să merg. Au multe proceduri pe zi și terapeuții aceștia extraordinari, tineri, au rezultate deosebite”, spune Cornelia Neculae, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, investește permanent în echipamente inovative, aduse în premieră în România. Are cea mai performantă echipă formată din peste 40 de specialiști în kinetoterapie, fizioterapie și îngrijiri paliative. În numai cinci ani de funcționare, spitalul a înregistrat peste 5.000 de cazuri reușite de recuperare medicală, cele mai multe, considerate fără șanse.

Pacienții spitalului ”Sfântul Sava ” beneficiază de programe intensive de recuperare medicală, cu mai multe proceduri diferite pe zi, adaptate fiecărui caz în parte, în funcție de patologii și rezistența pacientului la efort.

Se aplică proceduri pentru orice tip de recuperare medicală, precum recuperare ortopedică, recuperare neurologică, recuperare respiratorie, recuperare după AVC (accident vascular cerebral).

Recuperarea medicală se realizează în regim de internare, în saloane cu 2 sau 3 paturi, în condiții care se aseamănă mai degrabă unui hotel de lux, decât unui spital. Pacienții beneficiază de 3 mese pe zi, mâncarea fiind preparată zilnic în bucătăria proprie și servită ca în restaurante, pe principiul ”plating”.

”Aici, la Spitalul ”Sfântul Sava” mă simt foarte bine. Este un colectiv de tineri, care muncesc până la epuizare, dar au și rezultate. Ne fac oameni, din ne-oameni. Dacă eu am început să merg de 2-3 zile… Sunt așa de mulțumită! Am făcut multe exerciții și proceduri, în fiecare zi. La început, am folosit și cadrul, dar acum merg singură. Ies de aici cu rezultate, cum n-am avut pe nicăieri, pe unde am mai fost”, povestește doamna Neculae.

