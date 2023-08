Rezultatele financiare ale Grupului PPC în H1 2023: EBITDA și profit în continuă creștere

EBITDA recurentă în creștere cu 37%: 590 milioane Euro în H1 2023, de la 429 milioane Euro în aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile de capital au crescut cu 83% (la 448 milioane Euro, în H1 2023, de la 244 milioane Euro în H1 2022) și au vizat investiții în rețeaua de distribuție și RES, precum și în noua unitate de gaze naturale.

669 MW proiecte RES operaționale/ finalizate – Licențieri suplimentare, de 0,9GW

Peste 1.600 puncte de încărcare în sectorul mobilității electrice, prin DEI Blue

România, una dintre piețele strategice în care PPC are planuri de creștere

Grupul PPC, una dintre cele mai importante companii de energie din regiune, prezentă în cinci țări din sud-estul Europei și cu o capitalizare bursieră de peste 3 miliarde de euro, a înregistrat, în primele șase al anului, o creștere a profitabilității operaționale, pe fondul diminuării cheltuielilor operaționale și în principal a achizițiilor de energie, gaze naturale și a cheltuielilor cu emisiile de CO2. Astfel, EBITDA recurentă s-a ridicat la 589,7 milioane Euro, în creștere cu 160,4 milioane Euro (37%) față de primul semestru al anului trecut.

Totodată, profitul înainte de taxe s-a ridicat, în primele șase luni ale anului, la 270,6 milioane Euro, față de 1,9 milioane Euro în H1 2022. Această evoluție vine ca urmare a vânzării integrale a participației deținute de PPC în subsidiara Metalignitiki SA către statul grec. Prin urmare, Grupul PPC a înregistrat profit net de 181,5 milioane Euro, în H1 2023, față de o pierdere netă de 11,1 milioane Euro în H1 2022.

Georgios Stassis, Președinte și CEO al Grupului PPC: “Rezultatele financiare din primele șase luni reflectă performanța noastră semnificativ îmbunătățită față de aceeași perioadă a anului trecut, cu o creștere a rentabilității operaționale, dar și cu investiții în tehnologii mai curate, proiecte de digitalizare și modernizarea rețelei de distribuție. Continuăm evoluția, precum și implementarea planului nostru strategic de business, atât organic, cât și prin colaborări. În Grecia, am lansat recent o licitație pentru selectarea unui contractor EPC (Engineering, Procurement, and Construction - Inginerie, Procurare și Construcție), pentru construcția de proiecte de cca. 450 MW în total, am participat la licitația pentru proiecte de stocare a energiei de 100 MW și am obținut autorizații de mediu și termene de racordare pentru proiecte de 890 MW. În prezent, avem proiecte de energie regenerabilă de 1,6 GW, aflate în funcțiune sau în fază de construcție, ceea ce corespunde cu aproximativ 30% din ținta noastră de 5GW pentru 2026. În România, una dintre piețele strategice în care dorim să creștem, am semnat recent un acord pentru achiziția unui parc eolian cu o capacitate totală de 84 MW, în regiunea cu cel mai mare potențial eolian din țară. În ceea ce privește relația cu clienții, suntem determinați să le îmbunătățim experiența în toate punctele de contact, prin furnizarea de servicii și produse noi. În sectorul mobilității electrice, la doi ani de la lansarea DEI Blue, am depășit 1.600 de puncte de încărcare în Grecia, având cea mai mare rețea din țară. Modelul nostru de afaceri integrat, cu prezență în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, servește ca un scut împotriva provocărilor macro și, în același timp, ne permite să maximizăm oportunitățile tranziției energetice. Pentru 2023, ne menținem ținta de 1,2 miliarde Euro pentru EBITDA recurentă, până la final de an, și continăm implementarea planului strategic și misiunea de a deveni lider de piață în Europa de Sud-Est.”

Planurile privind România. Achiziția Enel România se aliniază strategiei PPC privind tranziția energetică, dar și planului grupului PPC de expansiune în Europa de Sud-Est. România este o piață importantă din punct de vedere strategic pentru PPC, din prisma accesului la finanțare UE prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Fondul pentru Modernizare, ceea ce vine în completarea planurilor de dezvoltare ale grupului. PPC își propune să continue și să dezvolte ceea ce Enel a construit în ultimii 18 ani în România în materie de energie verde, mobilitate electrică, portofoliu de clienți și servicii cu valoare adăugată, și intenționează să investească în dezvoltarea operațiunilor locale. Odată cu finalizarea achiziției Enel, Grupul PPC va depăși capacitatea instalată de 11,8 GW și va deservi 8,8 milioane de clienți, pe mai multe piețe, cu aproximativ 39 TWh de energie electrică furnizată, 77 TWh distribuiți și peste 24 TWh generați, în timp ce baza reglementată a activelor (Regulated Asset Base) va ajunge la 4,15 miliarde de euro.

Despre Grupul PPC. Prezent în cinci țări din sud-estul Europei și cu o capitalizare bursieră de peste 3 miliarde de euro, PPC este o companie solidă, aflată în curs accelerat de creștere, care produce, distribuie și furnizează energie electrică către consumatori. Grupul este prezent în Grecia (unde este lider de piață), Bulgaria (din 2015), Albania (din 2016), Macedonia de Nord (în urma achiziției EDS – Energy Distribution Solutions în 2018) și România (achiziția Enel România urmând să fie finalizată până în trimestrul III 2023). PPC a fost fondată în 1950 și este listată la Bursa de Valori din Atena.