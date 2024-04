Risc de escaladare în Orientul Mijlociu, în urma atacului de la Damasc: Mai multe 'linii roşii' au fost depăşite

Acest raid fără precedent întreprins luni împotriva secţiei consulare a ambasadei Iranului a făcut 11 morţi, printre care un comandant iranian de rang înalt aflat în Siria, Mohammad Reza Zahedi, şi alţi şase membri ai Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului.

"Aceasta este o escaladare importantă. Luând drept ţintă un obiectiv diplomatic iranian, Israelul a depăşit o linie" roşie, subliniază Ali Vaez, analist în cadrul International Crisis Group.Iranul şi Siria au acuzat Israelul, duşmanul lor de moarte, însă acesta din urmă nu a confirmat responsabilitatea sa în acest raid.Israelul confirmă rareori atacuri în Siria vecină, unde Iranul, Hezbollahul libanez pro-iranian şi alte grupări fidele Teheranului susţin militar regimul lui Bashar al-Assad, în războiul intern declanşat în 2011.Armata israeliană şi-a intensificat bombardamentele împotriva acestor ţinte de la începutul războiului în Gaza, declanşat de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene Hamas contra Israelului, pe 7 octombrie.Iranul, care susţine Hamas, negând totodată orice implicare în atacul din 7 octombrie, şi-a mobilizat aliaţii în regiune, din Liban până în Irak trecând prin Yemen, care au atacat obiective israeliene sau ale SUA, principalul aliat al Israelului.

Teheranul a declarat că nu doreşte un război regional, însă, după atacul de la Damasc, liderul suprem iranian Ali Khamenei a avertizat, marţi, că "regimul pervers sionist va fi pedepsit de oamenii noştri bravi".



"Atacul împotriva consulatului iranian la Damasc a încălcat multe linii roşii", estimează Bassam Abou Abdallah, un analist sirian apropiat de guvern ce conduce Centrul pentru cercetare strategică de la Damasc. "Existau reguli de angajament, însă de acum acesta este un război deschis între Israel şi axa de rezistenţă", adaugă el.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ameninţă marţi că Israelul va fi ”pedepsit” în urma unui raid în care a ucis luni, la Damas, 11 persoane, inclusiv şapte membri ai Gardienilor Revoluţiei, şi care a distrus clădirea în care se afla sediul Consulatului şi reşedinţa ambasadorului Iranului, relatează AFP.

”Regimul pervers sionist va fi pedepsit de către bărbaţii noştri curajoşi. Îl vom face să regrete această crimă şi pe altele”, ameninţă într-un comunicat liderul religios.

El prezintă condoleanţe rudelor victimelor în acest comunicat.

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi a ameninţat, la rândul său, anterior, că aceste atacuri imputate Israelului ”nu vor rămâne fără răspuns”.

”Zi de zi, asistăm la o consolidare a frontului rezistenţei şi la dezgustul şi la ura naţiunilor libere faţă de natura ilegitimă” a Israelului, a denunţat el.

Ebrahim Raisi condamnă un ”act de invazie inuman, agresiv şi demn de dispreţ drept o încălcare flagrantă a reglementărilor internaţionale”.

”O nouă escladare în regiune nu este în interesul nimănui”, subliniază un purtător de cuvânt al şefului diplomaţiei europene Josep Borrell, Peter Stano.

Israelul nu şi-a confirmat responsabilitatea în acest raid.

Statul evreu confirmă rar atacuri în Siria vecină, unde Iranul, mişcarea islamistă libaneză proiraniană Hezbollah şi alte grupări loiale Teheranului susţin militar puterea siriană a lui Bashar al-Assad în războoul civil declanşat în 2011.

Armata israeliană şi-a intensificat atacurile vizând aceste ţinte după ce a lansat Războiul în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, declanşat de un atac sângeros al mişcării în sudul Israelului la 7 octombrie.

Iranul, care susţine Hamasul, dar care neagă orice implicare în atacul de la 7 octombrie, şi-a mobilizat aliaţii în regiune - din Liban în Irak şi până în Yemen -, care au atacat obiective israeliene sau ale Statelor Unite, principalul aliat al Israelului.



Aliaţii mişcării Hamas, printre care Hezbollahul libanez şi rebelii yemeniţi houthi, sunt reuniţi de Iran în cadrul a ceea ce el califică drept "axa de rezistenţă" în faţa Israelului. În riposta sa, Iranul ar putea recurge la aceşti aliaţi.



"Este clar că suntem în logica unei escaladări", spune Bassam Abou Abdallah. "Ar putea fi reluate atacurile împotriva bazelor americane în Irak, Siria sau în altă parte", a adăugat el. Chiar dacă, potrivit unui responsabil american citat de site-ul Axios, SUA i-au transmis Iranului că ele "nu sunt implicate" în atacul de la Damasc.



La sfârşitul lui ianuarie, grupări pro-iraniene în Irak şi-au suspendat loviturile împotriva bazelor americane din regiune, după un bombardament care a ucis trei militari americani în Iordania. O decizie luată, potrivit lor, la cererea Iranului.



Hezbollahul a afirmat la rândul său că atacul de la Damasc "nu va rămâne nepedepsit". În susţinerea Hamas, aliatul său Hezbollah bombardează aproape zilnic poziţii israeliene frontaliere şi pentru moment se abţine să vizeze obiective mai îndepărtate de frontieră.



"Este probabil ca Iranul să facă Israelul să plătească, însă de o manieră indirectă şi prin intermediul partenerilor şi al aliaţilor săi din regiune", estimează Ali Vaez.



Potrivit acestui specialist în Iran, "dilema" Teheranului este aceea că "absenţa unui răspuns ar putea constitui un semnal de slăbiciune pentru Israel, dar represaliile riscă să ducă la o acţiune şi mai severă din partea SUA sau a Israelului".



În opinia analiştilor, atacul de la Damasc ar putea fi chiar o tentativă a prim-ministrului Benjamin Netayanu de a provoca un conflict la scară regională.



"Sub presiunea americanilor, Netanyahu va continua pe termen scurt războiul din Gaza şi se va întoarce spre Liban şi Siria", spune analistul Nick Heras, într-o referire la presiunile americane asupra Israelului pentru a pune capăt războiului în Gaza.



Israelul consideră că "iranienii conduc de la Damasc fronturile" în Gaza şi Liban, iar Netanyahu "se aşteaptă la un apropiat război regional cu Iranul", în care el "speră să i se ralieze SUA", afirmă acest expert de la New Lines Institute for Strategy and Policy.



"Israelienii ştiu că Gardienii Revoluţiei vor fi inamicii lor cei mai periculoşi în acest război şi încearcă să le elimine şefii cei mai importanţi", adaugă analistul.

