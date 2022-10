Rita Ora şi Taika Waititi vor fi gazdele Galei MTV EMA 2022

Cântăreaţa Rita Ora şi scenaristul, regizorul şi actorul Taika Waititi, câştigător al unui premiu Oscar şi al unui premiu Grammy vor fi gazdele "MTV EMAs" 2022. Evenimentul va avea loc în Düsseldorf pe 13 noiembrie, iar spectatorii din România vor putea să urmărească gala pe Comedy Central, pe 13 noiembrie, de la ora 21.00, informează News.ro.

"Suntem încântaţi să fim gazdele ediţiei din acest an a MTV EMA şi să sărbătorim cei mai buni artişti şi cele mai bune audiţii din întreaga lume", au declarat Rita Ora şi Taika Waititi. "Aşteptăm cu nerăbdare să ne bucurăm de această seară alături de toţi aceşti artişti talentaţi."

Rita Ora a adăugat: "Sunt încântată să fiu din nou gazdă, iar faptul că împart scena cu Taika face ca acest moment să fie cu atât mai special. Avem de toate la ediţia din acest an a EMAs: surprize amuzante, modă fantastică, comedie şi, mai presus de toate, muzică uimitoare! Abia aşteptăm ca publicul să împărtăşească aceste momente cu noi."

"Rita Ora este o favorită de mult timp a MTV/EMA şi suntem absolut siguri că acest duo puternic pe care îl formează împreună cu multitalentatul Taika Waititi va pregăti terenul pentru o noapte electrizantă de celebrare a muzicii de pretutindeni", a declarat Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events la Paramount şi Chief Content Officer of Music al Paramount+.

Rita Ora este o cântăreaţă şi compozitoare internaţională foarte apreciată de critici, cu 10 miliarde de difuzări în întreaga lume, patru single-uri pe locul 1 în Marea Britanie şi cu un record pentru cele mai multe single-uri din Top 10 pentru o artistă britanică în Regatul Unit din istorie, cu un total de 13. Ora lucrează în prezent la cel de-al treilea album al său, care va fi lansat în 2023. Viitorul său album va apărea după alte lansări remarcabile precum „Bang”, alături de DJ-ul şi producătorul de discuri Imanbek, câştigător al premiilor GRAMMY, şi Phoenix. Albumul a adunat peste 4 miliarde de stream-uri în întreaga lume, a generat 3 single-uri de platină şi include "Lonely Together", colaborarea cu Avicii, care a câştigat premiul VMA "Best Dance" la MTV Video Music Awards. În plus, albumul ei de debut, Ora, a ocupat locul 1 în topurile britanice şi a fost distins cu platină.

Anterior, Rita Ora a fost gazda EMA în 2017, unde a primit mai multe nominalizări şi premiul "Power of Music". Rita Ora a lansat „Próspero Tequila” alături de Conecuh Brands, companie în cadrul căreia ocupă funcţia de Chief Creative Partner. Printre apariţiile în producţii cinematografice şi de televiziune se numără franciza „Fifty Shades of Grey”, „POKÉMON Detective Pikachu”, „Twist”, „The Masked Singer UK”, „The Voice Australia” şi „The X-Factor UK”. Cel mai recent, Ora a jucat în serialul Netflix „Kung Fu Panda: The Dragon Knight”, va apărea, alături de Jamie Foxx şi Robert De Niro, în viitorul film „Tin Soldier”.

Taika Waititi este scenarist, regizor şi actor câştigător al premiului Oscar. Filmul său „Jojo Rabbit” a primit şase nominalizări la Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film, şi i-a adus un Oscar pentru Cel mai bun scenariu adaptat. Filmul a fost, de asemenea, nominalizat la Globul de Aur pentru Cel mai bun film muzical sau comedie şi a câştigat un premiu Grammy. Waititi a regizat şi co-scris filmul extrem de aşteptat „Thor: Love and Thunder”, care este acum difuzat pe Disney+.

Printre producţiile anterioare se numără blockbuster-ul „Thor: Ragnarok”, precum şi îndrăgitele filme indie „Hunt for the Wilderpeople”, „What We Do in the Shadows”, „Boy” şi scurtmetrajul nominalizat la Oscar „Two Cars, One Night”. A produs, prin intermediul companiei sale, împreună cu Carthew Neal (Piki Films): „The Breaker Uppers”, „Baby”, „Done” şi prima co-producţie indigenă canadiană/ neozeelandeză, „Night Raiders”. În prezent, Waititi lucrează la filmul „Next Goal Wins” al Searchlight Pictures, pe care l-a scris, regizat şi produs, bazat pe documentarul cu acelaşi nume din 2015.

Pentru televiziune, Waititi lucrează la producţia „Time Bandits” pentru Apple TV+ şi la sezonul doi al serialului „Our Flag Means Death”. Waititi este co-creatorul şi producătorul executiv al comediei „Reservation Dogs” pentru FX, pentru care a scris primul episod alături de co-creatorul Sterlin Harjo. Serialul a câştigat premiul Gotham 2021 pentru Short-Form Breakthrough Series şi premiul Independent Spirit Award 2022 pentru cel mai bun nou serial cu scenariu, precum şi nominalizări la Critic's Choice Awards, Golden Globe Awards şi Writers Guild of America Awards din acest an. În plus, Waititi a regizat finalul primului sezon al serialului „The Mandalorian” pentru Disney+, în care îi dublează vocea lui "IG-11" şi este producător executiv al serialului What We Do in the Shadows, pentru care a regizat mai multe episoade.

Până pe 9 noiembrie, fanii îşi pot vota favoriţii din 17 categorii neutre din punct de vedere al genului: „Best Song”, „Best Artist”, „Best Collaboration” şi două categorii noi, „Best Longform Video” şi „Best Metaverse Performance”. Votarea se face pe www.mtvema.com şi este deschisă până pe 9 noiembrie.