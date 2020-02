Roddy Ricch, pentru a patra săptămână neconsecutivă pe primul loc în Billboard 200

Rapperul Roddy Ricch s-a clasat cu albumul „Please Excuse Me for Being Antisocial”, pentru a patra săptămână neconsecutivă, pe primul loc în Billboard 200 potrivit news.ro.

Albumul a urcat de pe poziţia a doua după ce, în a zecea săptămână de la lansare, a fost vândut în 79.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

„Please Excuse Me” a debutat în fruntea clasamentului american al albumelor pe 21 decembrie 2019, iar acum este a patra oară când ocupă această poziţie.

Pe locul al doilea în topul Billboard 200 s-au clasat Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding”, în urcare trei poziţii, după ce, în a 23-a săptămână de la lansare, albumul a fost vândut în 52.000 de unităţi.

Eminem şi „Music to Be Murdered By” s-au menţinut pe locul al treilea. În a patra săptămână de la debut, al 11-lea album de studio al rapperului a fost vândut în 51.000 de unităţi.

„Father Of All...” al trupei rock Green Day a debutat pe locul al patrulea, cu 48.000 de unităţi vândute. Acesta este primul album al grupului american de la „Revolution Radio” (2016), care a debutat pe primul loc în Billboard 200, şi a apărut după 25 de ani de la prima intrare în top a trupei - „Dookie” (locul 2, în ianuarie 1995).

Pe locul al cincilea s-a clasat Billie Eilish cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, care a urcat o poziţie în clasament, după ce, în a 46-a săptămână de top, albumul a fost vândut în 45.000 de unităţi.

După ce săptămâna trecută debuta în fruntea Billboard 200, „Funeral” al lui Lil Wayne a coborât până pe şase, fiind vândut în 44.000 de unităţi.

Rapperul Pop Smoke a obţinut prima clasare în top 10, după ce „Meet the Woo, V.2” a debutat pe locul al şaptelea, cu 36.000 de unităţi vândute.

„Manic” al lui Halsey s-a menţinut pe locul al optulea, cu 34.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de top, „Kirk” al rapperului DaBaby a urcat trei locuri, până pe nouă, cu 32.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână, iar „Lover” al lui Taylor Swift a urcat o poziţie, până pe zece, cu 31.000 de unităţi vândute în a 25-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.