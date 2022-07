România a primit avertismente din partea UE din cauza defrişărilor ilegale: 'Cantitatea de lemn furată din România nu se compară cu alte ţări'

Europarlamentarul Thomas Waitz (grupul Verzilor) a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că România a primit avertismente din partea UE şi are la dispoziţie trei luni pentru a rezolva problema defrişărilor ilegale, în caz contrar riscând să primească sancţiuni dure de la nivel european.

Thomas Waitz a venit la Iaşi pentru a lua parte la o dezbatere privind "Viitorul pădurilor" dar şi pentru a vizita Codrii Iaşilor.

"Am călătorit în multe ţări şi am venit aici să văd care este situaţia, pentru că sunt multe probleme privind despăduririle. Am fost în mai multe zone ale României pentru a vedea situaţia. De aceea am venit şi aici, să văd în această după amiază Codrii Iaşilor. (...) Din păcate, toată această cantitate de lemn furată din pădurile din România nu se compară cu alte ţări. Este o cantitate foarte mare. România este considerată într-un fel ca fiind oaia neagră a Europei. Deja a primit avertismente din partea UE. România mai are trei luni pentru a rezolva această situaţie. Este un adevărat dezastru ceea ce se întâmplă în ţara dumneavoastră din cauza acestor păduri tăiate, mai ales că sunt foarte multe păduri importante şi seculare. Este foarte important ca România în aceste trei luni să oprească aceste despăduriri", a afirmat eurodeputatul.

El a dat asigurări că va face presiuni în UE pentru a implementa strategii referitoare la păduri.