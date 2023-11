România a pus în mișcare Marele Plan: vom deveni un jucător important în Europa

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunţat că nu vom avea probleme în asigurarea consumului intern de gaz în această iarnă şi a adăugat că, în 2027, prin proiectul Neptun Deep, vor intra în sistem încă 10 miliarde de metri cubi. Ba mai mult, țara noastră va deveni exportator de energie, ceea ce ne va transforma într-un jucător important la nivel european, informează News.ro.

Ministrul Energiei a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă iarna aceasta vom îngheţa de frig sau de frica facturilor.

“Nici, nici. Mi-am asumat public chestiunea asta, sigur, în baza datelor pe care le-am colectat de la Transelectrica, de la Dispeceratul Energetic Naţional, cel care reglează echilibrul în sistem, de la A.N.R.E.. Suntem într-o poziţie, pot spune, mai bună decât oricând. Ne uităm la gradul de umplere a depozitelor de gaze şi suntem la 103%. Am facut supra-plinul si cei care au râs când am spus că am depăşit 100% nu ştiu tehnic că aşa cum, când mergem la pompă şi putem umple până la buşon, aşa se poate face şi în cazul depozitelor de gaze. Toamna a fost blândă până acum, deci cu ce avem înmagazinat, undeva la 3,3 miliarde de metri cubi, plus ce producţie vom avea pe timp de iarnă, nu vom avea probleme în asigurarea consumului intern, deci va fi doar gaz românesc”, a afirmat Sebastian Burduja.

El a fost întrebat dacă mai importăm gaz de la ruşi.

“Nu, absolut deloc. Şi inclusiv într-un subiect recent, în care o companie din România a fost întrebată şi public dacă e gaz rusesc, ne-a dat scris angajament că prin contract nu e vorba de gazul rusesc (…) Noi ca România nu mai suntem dependenţi”, a precizat ministrul.

România devine jucător în Europa

El a menţionat că România poate exporta şi energie electrică.

“Pe energie electrică avem acest coridor verde de la Azerbaidjan, Georgia, sub Marea Neagră, România, Ungaria în cablul de curent continuu şi prin care România va putea exporta energie electrică şi vom fi în poziţia să facem asta cu două noi reactoare nucleare de mari dimensiuni la Cernavodă, cu reactoarele modulare de mici dimensiuni de la Doiceşti şi din alte zone, cu grupuri pe gaz, cum e cel de la Mintia, care se construieşte acum, 1700 de megawaţi. E mai mare decât centrala de la Cernavodă din prezent şi va fi cel mai mare din Europa. Deci România va fi hub energetic şi va putea să asigure nu doar venituri la buget, pentru că nu mă deranjează să vindem gaz ungurilor sau altor state europene”, a explicat Burduja.

El a mai fost întrebat cui mai vinde România gaz în afară de Ungaria.

“În funcţie de condiţiile de piaţă, şi bulgarilor, Republicii Moldova. Deci cu cei cu care avem interconectări, avem disponibilitatea tehnică de a vinde, dar e o decizie şi a lor dacă din punct de vedere comercial rentează să cumpere gaz din România. În 2027, prin Neptun Deep, nouă ne vor intra în sistem încă 10 miliarde de metri cubi. Deja exploatăm gaze din Marea Neagră, exploatăm din anii 70, dar la mică adâncime. A venit proiectul Black Sea Oil and Gas, undeva mai departe de ţărm, companie americană şi avem astăzi un miliard de metri cubi, deci 1 pe 10 din consumul României e din acel perimetru. Iar Neptun Deep ne va da 10 miliarde de metri cubi, cât tot consumul României de azi”, a afirmat ministrul Energiei.

Sebastian Burduja a menţionat că sunt mai multe variante pentru a fi folosit acel gaz.

“Ce vom face cu acest gaz? E o decizie guvernamentală. Putem să îl transformăm în energie electrică şi deja e o valoare adăugată şi asta va face Centrala de la Mintia. Putem să-l ducem în industria de îngrăşăminte şi să repornim marile combinate. Asta e o valoare mai bună sau putem să-l ducem industria farma, unde România are un deficit comercial substanţial şi acolo e o valoare adăugată şi mai mare. Dar tot cred că vor fi cantităţi de gaz în plus care ne vor rămâne. Nu le putem înmagazina. Suntem constrânşi de capacitatea tehnică. Oricum, la nivelul României e în regulă. 3,3 miliarde de metri cubi, deci sigur că vom fi deschişi să exportăm. Cui? Cui ne va plăti mai bine. Şi dacă reuşim prin asta să reducem dependenţa unor vecini de Federaţia Rusă, cred că e foarte bine”, a mai subliniat ministrul Energiei.

România va juca în altă ligă

Întrebat dacă există cerere pentru a exporta acest gaz, Burduja a răspuns: “Categoric da. Inclusiv Ungaria. Sigur că dacă are un gaz competitiv în România şi Uniunea Europeană îi spune ”Domnule, nu mai luaţi de la ruşi şi uite, aveţi opţiunea românească”. Pentru că acum, argumentul ministrului Szijjártó, nu avem de unde să îl luăm, nu avem capacitatea tehnică de interconectare. Dacă adunăm cifrele, vedem că totuşi ar putea să mai reducă dependenţa faţă de gazul rusesc, dar sigur că el este mai ieftin în momentul acesta. Ştiţi cum e proverbul acela japonez, cel mai scump lucru e cel pe care îl primeşti gratis sau ieftin”.

Ministrul a explicat ce va înseamna proiectul Neptun Deep pentru bugetul României.

“Pentru statul român, aproximativ 20 de miliarde de euro în total din tot ceea ce înseamnă proiectul Neptun Deep, deci un ajutor substanţial la buget şi sigur şi o oportunitate pentru România să puncteze în plan geopolitic. Pentru că nu poţi să separi geopolitica de energie. Dacă noi devenim furnizor de securitate, de stabilitate energetică pentru Ungaria, Serbia, Bulgaria, nu mai zic de Republica Moldova, pentru că deja suntem acolo sau chiar Ucraina într-un anumit scenariu, deja jucăm în altă ligă”, a mai afirmat Sebastian Burduja.