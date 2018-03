Romanian Snooker Masters îl pierde pe Judd Trump. Tabloul complet al semifinalelor

Romanian Snooker Masters și-a stabilit, vineri, la Circul Metropolitan București, semifinalele: Ali Carter – Stuart Bingham și Ryan Day – Kyren Wilson.

Stuart Bingham este singurul campion mondial rămas în cursa pentru trofeul turneului internațional organizat de către McCann Bucharest şi McCann/Thiess Events în cadrul circuitului mondial World Snooker. Scoțianul John Higgins, de patru ori câștigător la Campionatul Mondial, a fost eliminat din competiție în cel de-al treilea sfert de finală al programului de vineri.

Higgins a reușit de patru ori în cele cinci jocuri disputate să trimită prima bilă roșie în buzunar, însă adversarul său, Ryan Day, a fost mai abil în războiul tactic. Day a gestionat bine finalul unui prim joc de treizeci de minute, în care Higgins a părut că este în control în momentul în care și-a împins adversarul spre trei faulturi consecutive. Galezul s-a instalat la conducere, iar Higgins a reușit să câștige doar jocul al treilea, printr-un break de 70 de puncte.

În ultimul meci al zilei, englezul Kyren Wilson a reușit cea mai mare surpriză, învingându-l cu 4-2 pe numărul trei mondial, Judd Trump, nimeni altul decât jucătorul care câștiga trofeul la București în 2015, la European Masters. Wilson a câștigat primul joc al meciului, printr-un break de 95 de puncte, însă a fost nevoit să revină de la 1-2, după o replică aprigă a ‘Asului din Pachet’. Wilson a reușit break-uri câștigătoare de 56 și 84 de puncte, iar în jocul al șaselea a scăpat cu șansă dintr-o succesiune de snookere de calitate.

“În acest format scurt de meci, cel mai bun din șapte, este important să ai un start bun. Cred că în ambele partide pe care le-am jucat la București am reușit să câștig primul joc, iar asta te liniștește într-un ‘cel mai bun din șapte’. Judd a făcut 2-1, a reușit niște lovituri de distanță fantastice la bile roșii, dar cred că am răspuns bine și am egalat la 2. Apoi, am jucat snooker de bună calitate”, a explicat Wilson, la conferința de presă. “Este minunat să mă aflu aici, în România – este prima mea vizită – și, trebuie să o spun, este o locație excelentă. Este o atmosferă incredibilă în arenă și sunt convins că în semifinală va fi chiar mai bine decât în sferturi”, a mai spus jucătorul în vârstă de 26 de ani.

Kyren Wilson și Ryan Day se vor înfrunta pentru a patra oară în 2018, miza fiind un loc în finală. Day își conduce viitorul adversar 8-4 în meciurile directe și 2-1 în acest an.

Prima sesiune de joc programată vineri a stabilit o semifinală sută la sută englezească. Ali Carter l-a învins în joc decisiv, scor 4-3, pe scoţianul Stephen Maguire, după două ore şi 20 de minute de joc, iar Stuart Bingham s-a impus în faţa chinezului Liang Wenbo, cu 4-1, într-o oră și 18 minute.

"Căpitanul" Carter a preluat rapid conducerea, câștigând primul joc la bila neagră și făcând apoi 2-0, cu un break de 83 de puncte. Maguire a redus diferența, la capătul unui joc tacticizat. Carter a reușit cel mai mare break al zilei - 136 de puncte, acesta fiind totodată al doilea cel mai mare break al turneului de până acum, după 137-le reuşit în primul tur de Stuart Bingham. Mai departe, Maguire a egalat, însă Carter s-a impus în decisiv, din patru vizite la masă.

"A fost un meci destul de bun. A fost puţină neşansă, pentru că nu am reuşit să închid meciul mai rapid. Sunt mulţumit de calificarea în semifinale. Mi-a mers bine. Au fost câteva kick-uri, dar una peste alta, sunt mulţumit", a declarat Ali Carter, la final de partidă.

Stuart Bingham, campionul mondial din 2015, a avut nevoie de doar o oră şi 18 minute pentru a se impune în faţa lui Liang Wenbo. Bingham a reuşit cel mai mare break al meciului său în jocul inaugural - 83 de puncte. Replica chinezului a venit în jocul al patrulea, sub forma unei vizite la masă de 85 de puncte, însă Bingham a pus capăt partidei în jocul următor.

"Am început foarte solid astăzi. Cred că este puţin mai uşor să joci la un turneu fără puncte, doar cu premii în bani. Este mai puţină presiune şi este mai uşor să faci şi break-uri mari", a declarat la finalul zilei Stuart Bingham, mulţumit după calificarea în semifinale.

Rezultate înregistrate vineri, în sferturile de finală de la Romanian Snooker Masters:

Ali Carter (12, Anglia) - Stephen Maguire (19, Scoția), 4-3

Stuart Bingham (11, Anglia) – Liang Wenbo (18, China), 4-1

Ryan Day (17, Țara Galilor) - John Higgins (5, Scoția), 4-1

Judd Trump (3, Anglia) – Kyren Wilson (12, Anglia), 2-4

Semifinalele Romanian Snooker Masters:

Ali Carter (12, Anglia) - Stuart Bingham (11, Anglia)

Kyren Wilson (12, Anglia) - Ryan Day (17, Țara Galilor)

Turneul este dotat cu premii în valoare totală de 200.000 euro şi asigură câştigătorului un cec în valoare de 50.000 euro.