Romsilva nu este de acord ca activităţile economice ale regiilor să fie realizate prin societăţi comerciale

"Ceea ce vă putem spune este că am luat cunoştinţă de prevederile acelei ordonanţe de urgenţă în data de 15 decembrie când ni s-a solicitat un punct de vedere. Am formulat un punct de vedere motivat şi l-am trimis către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. În mare parte, nu am fost de acord cu anumite prevederi din ordonanţă, respectiv cu acele prevederi care se referă ca activităţile economice ale regiilor să fie realizate prin societăţi comerciale, fie SRL-uri, fie societăţi pe acţiuni. Există prevederi atât în programul de guvernare care se referă la reforma administrativă a RNP, dar şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în care este menţionat un audit la Romsilva şi unele modificări legislative, printre care Codul silvic şi HG 229 care este regulamentul de organizare şi funcţionale a regiei. Aşa cum am mai spus o prioritate a mandatului meu este Strategia de Dezvoltare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, din care să rezulte o reorganizare a activităţilor, o regândire a proceselor de business şi care să aibă ca finalitate o eficienţă mai mare în ceea ce priveşte gestionarea pădurilor", a spus Nicolăescu, la o întâlnire cu presa.El a precizat că regia este pregătită ca prin contribuţia specialiştilor săi să pună pe masă acest proiect propriu - Strategia de Dezvoltare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, până la sfârşitul trimestrului doi din 2023."Strategia de dezvoltare a regiei are deja o echipă de proiect, un calendar al activităţilor care presupune să fie finalizat la sfârşitul trimestrului doi din 2023, adică la sfârşitul lui iunie 2023. Până în prezent toate activităţile prevăzute în acest proiect sunt în grafic. Direcţiile strategice de dezvoltare a RNP vizează aproape toate activităţile Romsilva. În principal ele au ca obiectiv să stabilească indicatori de performanţă pentru managementul pădurilor statului şi pentru starea pădurilor", a adăugat şeful Romsilva.Potrivit lui Codruţ Bîlea, directorul Departamentului Fond Forestier din Romsilva, în această strategie se stabilesc indicatori şi pentru starea pădurilor, ceea ce reprezintă o noutate în condiţiile în care până în prezent existau doar indicatori de performanţă ai managementului."În prezent se stabilesc nişte criterii şi nişte indicatori şi pentru starea pădurilor, până acum erau numai indicatori de performanţă ai managementului. Se încearcă demonstrarea cu cifre, adică pe înţelesul tuturor, a calităţii, a eficienţei managementului silvic. Este o treabă de noutate şi pentru noi, dar încercăm să o facem consultându-ne şi cu alţi specialişti, ca să putem să demonstrăm în orice moment că starea pădurilor este aceea pe care o anunţăm. Noi anunţam până acum şi lumea nu ne credea", a transmis directorul Romsilva.RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.Federaţia Sindicatelor Silva trage un semnal de alarmă cu privire la iniţiativa Guvernului de a reorganiza majoritatea regiilor autonome existente, prin divizarea activităţilor de serviciu public de activităţile comerciale.Conform proiectului de lege iniţiat în data de 14 decembrie 2022 de Guvernul României, care vizează modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, toate activităţile comerciale ale regiilor autonome vor fi organizate în societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată, într-un interval de cel mult trei ani de la data adoptării modificării legislative.Una dintre întreprinderile publice vizate în mod direct este Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva şi, implicit, cele 3,1 milioane ha păduri pe care statul român le mai are încă în proprietate, a transmis marţi Federaţia într-un comunicat."Apreciem că, prin această modificare legislativă, pădurile României sunt în pericol de a ajunge să fie administrate şi exploatate de societăţi pe acţiuni sau de SRL-uri. După înfiinţarea acestor societăţi, cel mai probabil statul le va lista la bursă, iar marii actori interesaţi de păduri şi de lemnul românesc vor deveni acţionari principali (în general firmele cu capital străin care prelucrează lemn în România şi au deja o poziţie dominantă faţă de operatorii economici autohtoni). Astfel, lemnul românesc şi pădurea publică de stat, singura resursă pe care astăzi România o mai deţine în patrimoniul public, va încăpea, cu girul Guvernului, pe mâinile grupurilor de interese care, cel mai probabil, urmăresc acest lucru de mult timp, inclusiv prin forţarea reorganizării Romsilva, ca angajament în PNRR, într-un moment în care această regie funcţionează la parametri optimi, cu rezultate economice de excepţie. Prin adoptarea acestei Legi, Statul român face o greşeală capitală, iar interesul naţional este efectiv călcat în picioare, în condiţiile în care pădurile sunt incluse în legea siguranţei naţionale (Legea nr. 51/1991) conform căreia, orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice strategice ale României, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României", se spune în comunicatul organizaţiei.