'Roșie-neagră' cu banii de lumânări: Un preot este acuzat că a jucat banii enoriașilor la păcănele - Scuza parohului este uluitoare

Un preot din Vaslui se confruntă cu acuzații extrem de grave: Se pare că ar fi luat împrumuturi de la peste 20 de enoriași pentru a juca la păcănele, însă ulterior a pierdut banii și nu poate restitui împrumuturile.

Preotul respinge parțial acuzațiile, susținând că nu a pierdut banii la jocurile de noroc, ci că s-a implicat într-o încurcătură cu un cămătar.

Potrivit informațiilor de la publicația Vremea Nouă, preotul care slujește în parohiile Hălărești și Siliștea, comuna Iana, județul Vaslui, este acuzat că a primit zeci de mii de lei de la localnici, dar nu a reușit să le restituie sumele împrumutate.

O femeie din sat i-ar fi dat preotului 24.000 de lei, dar până în prezent, ea a recuperat doar 2.300 de lei din această sumă. Pe patul de moarte, bătrâna în vârstă de 81 de ani l-a implorat pe preot să-i restituie împrumutul, însă cererea ei a rămas fără răspuns. Din păcate, ea a trecut în neființă fără a-și recupera banii împrumutați, conform sursei citate.

„Bătrâna i-a dat și ea preotului bani cu împrumut, însă el are de la mulți oameni bani luați cu împrumut! Are datorii mari, nu știu o sumă exactă, dar la câți oameni s-au plâns cred că e destul de mare. Sunt peste 20 de oameni care se plâng! Da, este adevărat că are să-i dea bătrânei care a decedat peste 20.000 de lei 21.700 lei – n.r.). Nu este normal ce face el, că are atâtea datorii la enoriașii din parohie”, a declarat dascălul bisericilor din Hălărești și Siliștea, Petruț Buliga, moștenitor în acte al femeii decedate.

Preotul susține că e vorba de cămătari, nu de păcănele. De asemenea, susține că va returna banii împrumutaţi.