Roxana Mărăcineanu, ministrul delegat al Sportului din Franţa, despre boicotul de la JO: Important e să ne putem însoţi sportivii în această competiţie

Roxana Mărăcineanu, ministrul delegat al Sportului din Franţa, a vorbit la o conferintă de presă organizată cu ocazia vizitei sale la Val d'Isère in weekendul Cupei Mondiale de Schi Alpin, despre boicotul diplomatic asupra Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, conform news.ro

"Cred că este important să ne putem însoţi sportivii în această competiţie, pentru că ei s-au antrenat, s-au pregătit, în ciuda perioadei pe care tocmai am trăit-o. Este important să-i respectăm şi să arătăm consideraţia pe care o merită. Ca fost sportiv aş vrea să fiu alături de ei, dar fac şi parte dintr-un guvern. Vom aştepta o poziţie europeană, aşa cum a confirmat Preşedintele Republicii. Există şi alte modalităţi decât sportul de a te afirma în relaţiile cu alte ţări. Mişcarea sportivă are un rol, motiv pentru care am semnat, în ianuarie anul trecut, cu omologii mei europeni, o poziţie comună pentru a spune că mişcarea sportivă trebuie să acţioneze responsabil atunci când atribuie o competiţie europeană sau mondială majoră. Trebuie să putem lucra cu liderii acestor ţări, să le spunem condiţiile pentru a putea avea un eveniment organizat la ei acasă şi să avem o acţiune care ar putea fi definită din timp, pentru a promova valorile păcii, umane. şi morale pe care le poartă sportul", a declarat Mărăcineanu.

În ultimele zile, SUA, Canada, Australia şi Marea Britanie au decis boicotarea diplomatică a evenimentului, acuzând Beijingul în special de nerespectarea drepturilor omului, mai ales faţă de vizitele comunităţii uigure sau Hong Kong. În schimb, Beijingul a avertizat că ţările care boicotează diplomatic Jocurile Olimpice din 2022 "vor plăti".