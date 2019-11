Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui SUA Donald Trump, susţine că nu a comis nicio neregulă în interacţiunile cu Ucraina

Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui SUA Donald Trump, a negat miercuri seară că ar fi comis vreo faptă ilegală în relaţiile cu Ucraina, informează CNN, anunță MEDIAFAX.

"Nu am făcut nimic greşit. Mi s-a cerut să verific o explicaţie alternativă în noiembrie 2018, am investigat şi am găsit dovezi. Dacă aşteaptă şi au răbdare să apară toate informaţiile, vor vedea care este adevărul", a declarat Rudy Giuliani.

Avocatul lui Donald Trump este suspectat că a exercitat presiuni asupra Administraţiei din Ucraina pentru investigarea activităţilor familiei fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din 2020.