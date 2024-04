Ruperea barajului din Orenburg: Peste 4.000 de persoane evacuate

"4.208 persoane, dintre care 1.019 copii, au fost evacuate", a anunţat serviciul de presă al guvernatorului regional, Denis Pasler, pe Telegram.

În total, puţin peste 2.500 de case au fost "inundate" în această regiune de frontieră din Kazahstan, au precizat ei într-un comunicat.

Într-un mesaj separat, Pasler a precizat că persoanele evacuate au fost redirecţionate "către centre de cazare temporară" şi a anunţat un ajutor financiar excepţional.

Aceste inundaţii majore survin la o zi după ce vineri un baraj s-a rupt la Orsk, oraş situat la graniţa cu Kazahstanul vecin, a anunţat procuratura regională, care urmăreşte acest caz.

Potrivit acestei surse, un "avertisment" a fsot dat în martie primăriei din Orsk cu privire la o '"ncălcare a legislaţiei privind protecţia populaţiei şi a teritoriilor împotriva situaţiilor de urgenţă naturale şi provocate de om".

Potrivit autorităţilor regionale, barajul, care s-a prăbuşit parţial, este proiectat oficial pentru un nivel al Uraliului, principalul râu din regiune, de 5,5 m, faţă de nivelul actual de 9,6 metri.

La rândul lor, autorităţile regionale au citat, de asemenea, topirea zăpezii, care face ca râurile din regiune - inclusiv Urali - să "crească", ca un "motiv" suplimentar pentru inundaţii.

Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a publicat o înregistrare video cu evacuările, în care se vede cum apa intră în case şi cum civilii sunt evacuaţi de salvatori cu picioarele în apă.

Unele persoane în vârstă erau ajutate de mai mulţi salvatori să iasă din casele lor inundate, potrivit imaginilor.

Aceste inundaţii provocate de topirea zăpezilor afectează şi Kazahstanul, care se învecinează cu Rusia, ceea ce l-a determinat pe preşedintele Kassym-Jomart Tokaďev să se exprime într-un discurs televizat.

Liderul a vorbit sâmbătă despre "o catastrofă naturală", "poate cea mai mare, în ceea ce priveşte amploarea şi consecinţele, din ultimii 80 de ani".

"Situaţia este dificilă, dar nu trebuie să disperăm (...) Principalul lucru este să evităm pierderile de vieţi omeneşti", a spus el, anunţând că 'din cauza inundaţiilor, au fost declarate urgenţe locale în zece regiuni ale ţării'.

Orenburg region, Russia ❗

Situation in Orsk. Water is everywhere ???? pic.twitter.com/L779osgzhq