Rusia dă primul verdict după ancheta deschisă în explozia de la Podul Kerci: NU a fost vorba de un bombardament

Apar primele concluzii ale anchetei privind incendiul de la Podul Kerci, mândria Rusiei în legătura cu Crimeea. După vizionarea imaginilor, succesiunea evenimentelor a fost făcută publică. În primă fază a explodat un camion, apoi un vagon-cisternă al unui tren ce circula pe o rută paralel. Un important pod ce face legătura între Rusia și Crimeea ocupată a fost grav avariată de o explozie de mari proporții. Podul era considerat o țintă militară pentru Armata ucraineană. Un consilier al administrației prezidențiale ucrainene a descris explozia drept "un început", scrie Rador.

Incidentul s-a produs la puțin timp după ora 6:00, în cursul acestei dimineți. Imagini surprinse de camere de supraveghere prezintă o explozie de mari proporții, cu coloane mari de fum ridicându-se deasupra podului. Potrivit Comitetului național antiterorist din Rusia, în primă fază a explodat un camion, apoi un vagon-cisternă al unui tren ce circula pe o rută paralelă. Două secțiuni feroviare ale podului s-au prăbușit, potrivit informațiilor. Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal. Podul, având o lungime de 19 km, a fost inaugurat în 2018, la patru ani după anexarea de către Rusia a Peninsulei Crimeea.

Road part of Crimean bridge has collapsed https://t.co/VK0doQ7vBv pic.twitter.com/7ITUuRNiYV via @SputnikATONews pic.twitter.com/3cFeH0jmtQ