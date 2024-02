Rusia reacționează dur după 'dezlegaera' NATO pentru Ucraina: 'Riscul unei ciocniri directe Rusia-NATO e în creștere!'

Când Ucraina primește avioane de luptă F-16 de la aliați, va avea dreptul la autoapărare, inclusiv capacitatea de a lovi ținte militare ruse legitime dincolo de teritoriul Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu. Federația Rusă susține, prin vocea unui aliat al președintelui Vladimir Putin, că asta va duce direct creșterea unui posibil război Rusia vs. NATO.

Riscurile unei ciocniri directe între Rusia și NATO vor crește după transferul avioanelor de luptă F-16 în Ucraina, a transmis președintele Comisiei Consiliului Federației pentru Politica de Informare și Interacțiunea cu mass-media, senatorul Alexei Pușkov, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin. "La început, NATO s-a bazat pe tancurile sale, apoi pe HIMARS, iar acum pe F-16. Cu toate acestea, avioanele F-16 nu vor schimba cursul ostilităților sau echilibrul general al puterii. Dar riscul unei ciocniri directe cu Rusia pentru NATO este în creștere", a scris el pe Telegram. Pușkov a menționat că NATO „caută cu disperare un factor care să schimbe cursul ostilităților și să se convingă că astfel de arme există”.

Răspunzând la o întrebare clarificatoare cu privire la faptul dacă avioanele de luptă F-16 vor fi însoțite de restricții în ceea ce priveşte utilizarea de către ucrainenii pentru a efectua atacuri asupra unor tine aflate direct pe teritoriul Rusiei, şi nu în regiunile ucrainene aflate sub ocupaţie, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a răspuns: ,,Fiecare stat aliat are politici ușor diferite în această privință. Dar, în general... aceasta este o agresiune armată a Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând flagrant dreptul internațional. Iar conform dreptului internațional, Ucraina are dreptul la autoapărare. Iar acest lucru include și lovirea unor ținte militare legitime - ținte militare rusești din afara Ucrainei. Acesta este dreptul internațional".

Anunțul secretarului general al NATO

Secretarul general al NATO a mai precizat că aliații vor asculta de sugestiile experților militari pentru a stabili dacă sunt pregătiți să trimită F-16 în Ucraina. ,,Trebuie să ascultăm experții militari pentru a stabili când suntem pregătiți sau când aliații noștri sunt pregătiți să înceapă să trimită F-16. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. În același timp, ar trebui să fie o armă eficientă, cu piloți bine pregătiți și sisteme de întreținere bune atunci când vom oferi acest instrument Ucrainei", a declarat șeful NATO într-un interviu acordat Radio Liberty.

Stoltenberg a mai adăugat: "Este imposibil să spunem exact când, pentru că este o dilemă. Cu toții vrem ca avioanele F-16 să fie în Ucraina cât mai curând posibil. În același timp, bineînțeles, efectul F-16 va fi cu atât mai puternic și mai bun cu cât piloții vor fi mai bine pregătiți și instruiți. Și nu doar piloții, ci și mentenanța, personalul și toate sistemele de sprijin care trebuie să fie puse la punct".