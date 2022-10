Trupele rusești atacă puternic în Zaporojie, oraș în care se află și cea mai mare centrală nucleară din Europa.

În ultimele 7 ore, rușii au lansat 15 rachete înspre obiective din Zaporojie. Conform informațiilor Nexta, rușii susțin că au căutat să lovească depozitele de armament ale NATO, dar de fapt au lovit mai multe blocuri din cartiere rezidențiale.

Rocket attacks are being reported in #Zaporizhzhia this morning. pic.twitter.com/5GYFxVheRB