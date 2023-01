Rușii atacă furibund la Zaporojie, în pline negocieri pentru livrarea armelor Ucrainei: 'record' remarcat de forțele ucrainene

În ultima zi, regiunea Zaporojie a cunoscut un alt „record” de atacuri ale forțelor rusești, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Oleksandr Starukh. Armata ucraineană susține că forțele rusești au atacat regiunea de 224 de ori.

"Cruzimea invadatorului nu are limite și nu încetează să fie terifiantă. Venind într-o țară civilizată, barbarii distrug infrastructura, sub amenințarea constantă a vieții ucrainenilor pașnici care se află în linia de foc. Am experimentat un alt "record" de atacuri inamice - numai în ultima zi 224 bombardamente pe 21 de așezări. Alte 34 de distrugeri de obiecte civile au fost înregistrate. Fiecare criminal de război va fi pedepsit pentru ceea ce se face pe pământul nostru! Regiunea Zaporojie se luptă! Ucraina va câștiga!", a spus el, informează jurnaliștii de la Unian.

Forțele rusești continuă să adune echipamente în direcția Zaporojie și nu își abandonează intențiile de ocupa complet teritoriul regiunii, din care 60% este deja ocupat.

Armata ucraineană se așteaptă la intensificarea ostilităților în regiunea Zaporojie în primăvară și vară.