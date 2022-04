Rușii au readus statuia lui Lenin în Henichesk, un oraș ocupat de ruși în apropiere de Crimeea / Foto

O statuie a fostului lider sovietic Vladimir Lenin a fost ridicată în Henichesk, în Ucraina ocupată de ruși, arată fotografiile postate luni pe rețelele de socializare, la aproape șapte ani după ce una a fost îndepărtată, relatează CNN, potrivit media.

Orașul Henichesk se află pe malul Mării Azov, în provincia Herson, la nord de granița cu Crimeea anexată de Rusia.

Trei fotografii, postate pe Facebook, arată noua statuie a lui Lenin în fața clădirii consiliului regional. Pe acoperișul clădirii se vede un steag rusesc.

CNN a geolocalizat și a verificat autenticitatea fotografiilor.

Statuia originală a lui Lenin din fața clădirii guvernamentale a fost demontată prin ordinul consiliului municipal la 16 iulie 2015, arată înregistrări video și știri locale. Potrivit acestor rapoarte, Henichesk a fost unul dintre ultimele orașe din regiune care a avut o statuie a lui Lenin.

Iuri Sobolevsky, deputat regional ucrainean pentru Kherson, a confirmat noua statuie într-o postare pe Facebook.

"Orcii din regiunea Kherson își continuă experimentele de a se muta înapoi în timp", a scris Sobolevsky, folosind un termen de argou pentru soldații ruși. "Steaguri roșii, monumente din epoca sovietică. Și toate acestea pe fundalul unei crize umanitare care se agravează, al suprimării severe a disidenței și manifestărilor de poziție civică. Motivul lor este absolut transparent - ei acționează ca niște paraziți pe sentimentele nostalgice ale populației", a scris Sobolevsky.

