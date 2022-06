Rușii nu exclud o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski: 'Mingea se află în terenul Ucrainei!'

Moscova nu exclude o întâlnire directă a președinților Rusiei și Ucrainei, dar aceasta ar trebui să fie precedată de reluarea negocierilor dintre delegații, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-o conferință de presă în Turcia.

"În ceea ce privește întâlnirea dintre domnul Zelenski și președintele Federației Ruse am explicat în repetate rânduri: Zelenski vrea o întâlnire de dragul unei întâlniri, are șapte zile de vineri pe săptămână. El a spus în repetate rânduri: 'Voi vorbi, negocierile se vor relua doar dacă rușii își vor retrage contingentele la linie pe 24 februarie'. Aceasta este o abordare absolut frivolă, care, în plus, contrazice absolut inițiativele pe care însăși delegația ucraineană le-a prezentat pe 29 martie aici, la Istanbul", a declarat ministrul rus.

"Prin urmare, observăm astfel de aruncări de mai multe ori pe zi și pornim de la faptul că în primul rând este necesar ca echipele de negociere să-și reia activitatea. Mingea se află în terenul Ucrainei de aproape două luni, de la jumătatea lunii aprilie, când și-au schimbat anterior propriile abordări stabilite la Istanbul", a spus Lavrov, relatează presa rusească.

Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a menționat că consideră atmosfera situației actuale mai pozitivă în comparație cu ultimele săptămâni. "Dacă ambele părți sunt pregătite să aibă încredere, suntem pregătiți să tratăm constructiv această problemă, așa cum a fost în Antalya (la discuțiile dintre Rusia și Ucraina)", a spus el. "Suntem pregătiți să depunem toate eforturile posibile și maxime pentru a începe acest proces de negociere."

În ultimele săptămâni, Moscova a remarcat că procesul de negociere s-a oprit și dă vina pe partea ucraineană pentru acest lucru.

Vorbind despre războiul din Ucraina, Lavrov a spus că "se dezvoltă conform planului, îndeplinește sarcinile stabilite".

Lavrov a mai spus că Rusia este pregătită să consolideze garanțiile că nu va folosi deminarea porturilor ucrainene sau permisiunea de a retrage navele cu cereale de la acestea pentru a atinge obiectivele militare.

"Președintele Putin a vorbit deja despre acest lucru, a spus public că garantăm securitatea unor astfel de rute și garantăm că atunci când și dacă Ucraina va trece la deminare și va permite retragerea navelor, nu vom folosi această operațiune în interesul operațiunii militare speciale în curs de desfășurare", a declarat Lavrov.

"Acestea sunt garanții ale președintelui Rusiei, suntem gata să le oficializăm într-un fel sau altul", a subliniat el.