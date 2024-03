Rusul Daniil Medvedev s-a calificat în sferturi la Miami, obținând cea de-a 350-a victorie a carierei

Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6(5), 6-0, după o oră şi 29 de minute.

În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre norvegianul Casper Ruud şi chilianul Nicolas Jarry.

Make that 350 wins ????



The defending champ @DaniilMedwed is into the quarter-finals after a powerful display against Koepfer 7-6(5) 6-0✌️@miamiopen | #MiamiOpen pic.twitter.com/deAaOjNlxk