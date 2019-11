S-a impus în deplasarea de la Botoșani! FCSB a câștigat cu 2-0 meciul cu FC Botoșani, din etapa a 16-a a Ligii 1

FCSB s-a impus în deplasarea de la Botoșani, cu echipa locală, cu scorul de 2-0. Meciul a făcut parte din etapa cu numărul 16 din Liga 1, potrivit Mediafax.ro

FCSB a ajuns la 4 victorii consecutive în campionat, la 9 meciuri fără înfângere și s-a apropiat de primele locuri. Vicecampioana României a deschis scorul la Botoșani, cu un gol marcat în prima repriză, de Florinel Coman. Diferența s-a făcut în minutul 31, cu o execuție spectaculoasă. Următorul jucător pe care FCSB speră să obțină zeci de milioane de euro în viitorul apropiat a marcat dintr-o lovitură liberă laterală. FC Botoșani a echilibrat ulterior jocul, dar nu a reușit să pună în pericol poarta apărată de Cristian Bălgrădean. Nu a reușit să trimită de prea multe ori balonul pe spațiul porții.

Golul de 2-0 a venit în minutul 74, la 10 minute după ce FCSB rămăsese în inferioritate numerică (Bogdan Planic a fost eliminat). Autorul reușitei a fost atacantul Harlem Gnohere, care a rămas singur cu portarul, a driblat și a adus cele trei puncte echipei sale.

Echipele de start:

FC Botoșani: Pap – Hăruț, Miron, Chindriș, Țigănașu – Papa, Rodriguez – Ashkovski, Ongenda, Keyta – Halkiadakis

Rezerve: Brînză – Kolesovs, Patache, Cascini, Andronic, Moussa, Ofosu

FCSB: Bălgrădean – Crețu, Planic, Cristea, Panțîru – Popescu, Nedelcu, Tănase – Man, Hora, Coman

Rezerve: Vlad – Chorbadzhiyski, Vînă, Soiledis, Moruțan, Gnohere, Manea

Grație acestui succes, FCSB rămâne pe locul cinci în clasament, dar se apropie de locurile fruntașe. Se află la trei puncte de liderul CFR Cluj (un meci mai puțin), la două de locul secund ocupat de Viitorul Constanța și la un singur punct de locul trei, Astra Giurgiu.

Botoșani rămâne pe locul șapte, primul sub linia play-off-ului la finalul sezonului regulat. Are 22 de puncte și este la un punct de poziția a șasea, Gaz Metan Mediaș, care are însă un meci în minus.