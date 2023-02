Salvaţi Copiii: Copiii din Ucraina au stat în subteran, în medie, peste 38 de zile, de când a început războiul -Este mai bine să stăm aici pentru siguranţă

Un studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii arată că de la începutul războiului din Ucraina copiii care au rămas în această ţară au fost forţaţi să se ascundă în subteran, în medie, peste 900 de ore, reprezentând echivalentul a 38,3 zile. În acest an, în total 16.207 de sirene au fost anunţate în ţara atacată de Federaţia Rusă, totalul sirenelor aeriene din Ucraina însumând, până la 10 februarie, 22.995 de ore. Salvaţi Copiii solicită părţilor aflate în conflict să-şi respecte obligaţiile în temeiul dreptului internaţional umanitar şi al drepturilor omului şi să se asigure că civilii şi bunurile civile, în special cele care afectează copiii, cum ar fi casele, şcolile şi spitalele, sunt protejate împotriva atacurilor, potrivit news.ro.

„De când conflictul din Ucraina a escaladat, copiii din această ţară au fost forţaţi să se ascundă în subteran pentru o medie de aproximativ 920 de ore în ultimul an, echivalentul a 38,3 zile sau mai mult de o lună, arată datele Save the Children. Sursele care adună date oficiale pentru a calcula numărul şi durata sirenelor de raid aerian pe teritoriul Ucrainei arată că un total de 16.207 de sirene au fost anunţate în ultimul an, cu o durată de aproximativ o oră în medie. (...) La 10 februarie 2023, totalul sirenelor aeriene din Ucraina însumează 22.995 de ore”, se arată într-un comunicat dat publicităţii miercuri de Salvaţi Copiii.

Conform sursei citate, familiile şi copiii pot ajunge să petreacă până la opt ore în subteran, fără a putea pleca din cauza atacurilor continue cu rachete. De-a lungul liniei frontului din sud-estul Ucrainei, bombardamentele nu încetează, decât foarte rar, familiile din această zonă fiind forţate să-şi abandoneze casele, multe dintre ele acum distruse, pentru a trăi în subteran, fără facilităţi de bază, inclusiv electricitate, apă şi încălzire.

„În Harkiv, de exemplu, au existat peste 1.700 de alarme aeriene în ultimul an, cu o durată totală de aproximativ 1.500 de ore, în timp ce regiunile Doneţk şi Zaporojie au experimentat peste 1.100 de ore de alarme fiecare”, se arată în documentul citat.

Salvaţi Copiii presupune că familiile care trăiesc în imediata apropiere (la mai puţin de 40 km de linia frontului) de luptă activă sunt forţate să-şi petreacă tot timpul în adăposturi din cauza luptei continue, a bombardamentelor şi a loviturilor cu rachete. Chiar şi în regiunea de vest a ţării, considerată una dintre cele mai sigure, sirenele aeriene rămân frecvente, iar cei care se ascund petrec, în mod normal, o oră în adăposturi subterane.

În acest context, organizaţia Salvaţi Copiii solicită părţilor în conflict „să-şi respecte obligaţiile în temeiul dreptului internaţional umanitar şi al drepturilor omului şi să se asigure că civilii şi bunurile civile, în special cele care afectează copiii, cum ar fi casele, şcolile şi spitalele, sunt protejate împotriva atacurilor”.

Reprezentanţii organizaţiei care lucrează pentru protejarea copiilor din Ucraina au făcut publice câteva mărturii ale copiilor nevoiţi să petreacă ore în subteran, de teama atacurilor cu rachete.

„Când este o alarmă aeriană, noi, elevii seniori – clasele a IX-a până la a XI-a – mergem la primărie. Acolo e amenajat un buncăr. Până la buncăr ne ia cinci minute dacă alergăm sau 15 minute dacă mergem agale. Dar întotdeauna m-am întrebat în cât timp aş ajunge la adăpost dacă alarma porneşte în timpul unei pene de curent, când nu porneşte sirena, dar începe un atac cu rachete... A durat 47 de secunde.”, a povestit Sofia.

Nu toată lumea are acces la un buncăr echipat şi complet mobilat şi mulţi continuă să se adăpostească în subsolurile adesea reci ale blocurilor rezidenţiale sau ale altor clădiri.

„Se îmbracă, ies afară, ocolesc instituţia şi coboară la adăpost ... Copiilor le ia aproximativ 3 minute să se pregătească să coboare”, spune Svitlana, o profesoară de grădiniţă din Dnipro, care împreună cu colegii ei, trebuie să evacueze în jur de 200 de copii — mulţi dintre ei cu nevoi speciale, de fiecare dată când se declanşează sirena.

Pentru a reduce stresul provocat de sirene, profesorii au inventat uneori jocuri pentru a îi pregăti pe copii pentru situaţii de urgenţă şi i-au instruit cum să se adăpostească rapid, iar subsolul grădiniţei este echipat pentru desen, joacă şi dans, fiecare elev având acolo o boxă cu un rucsac de urgenţă plin cu apă, gustări, haine călduroase şi jucării preferate.

În oraşe mai mari, precum Kiev, familiile îşi duc copiii în parcări subterane sau în staţii de metrou. Unii dintre ei şi-au instalat chiar şi corturi în aceste pasaje subterane în primele etape ale războiului. Mersul la metrou odată cu lansarea rachetelor este acum un obicei pentru multe familii.

„Mă joc pe smartphone în timpul alarmelor. Pot să îmi fac temele dacă este în timpul semestrului. Stăm în subteran pentru că sunt lansate rachete asupra noastră, şi este mai bine să stăm aici pentru siguranţa noastră. Este plictisitor. Dar mai bine să fii plictisit decât rănit”, povesteşte Olena, în vârstă de 12 ani, din Kiev.

„Stresul vieţii de zi cu zi sub bombardamente afectează major sănătatea mintală şi psihosocială a copiilor şi adulţilor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că una din cinci persoane care se confruntă cu conflicte prezintă un risc ridicat de a dezvolta o formă de tulburare mintală, simptomele devenind mai severe pe măsură ce ostilităţile continuă. Acest an catastrofal de război împotriva copiilor a fost evaluat într-un nou raport Save the Children, A Heavy Toll. Acesta subliniază pericolul grav şi constant cu care se confruntă în fiecare zi băieţii şi fetele din Ucraina şi subliniază suferinţa psihologică provocată de confruntarea cu violenţa, de separarea de familie şi prieteni, strămutare şi de lipsa accesului la educaţie, printre altele. (...) Responsabilii pentru încălcări ale drepturilor copiilor trebuie traşi la răspundere”, mai transmite Salvaţi Copiii.

Organizaţia lucrează în estul Ucrainei din anul 2014 iar din 24 februarie 2022 peste 800.000 de oameni, inclusiv 436.500 de copii, au primit asistenţă precum alimente şi apă, transferuri de numerar şi adăpost din partea Salvaţi Copiii.