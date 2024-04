Săptămâna Haferland, între 8 şi 11 august - Bal săsesc la Criţ, expoziţie de dangale la Viscri, vizită la Cetatea fortificată Saschiz restaurată

Săptămâna Haferland reflectă o aniversare majoră: sărbătorirea a 700 de ani de la prima atestare documentară a Cetăţii Rupea, una dintre cele mai frumoase şi mai mari fortificaţii medievale din Transilvania, eveniment care va avea loc în 11 august.

Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criţ, Roadeş, Meşendorf, Cloaşterf, Buneşti şi Viscri sunt cele zece sate care sunt pe itinerariul Ţării Ovăzului.

Printre evenimentele cele mai aşteptate ale ediţiei se numără Balul săsesc, ce va avea loc la Criţ, la care va concerta formaţia germană HighLife, în acest an fiind marcaţi şi 10 ani de la inaugurarea Casei Kraus, un reper turistic al zonei.

Sunt aşteptaţi peste 10.000 de vizitatori din România, dar şi din Germania, Austria, Regatul Unit, SUA. Organizatorii au pregătit o serie de evenimente speciale pentru toate vârstele.

Aceştia promit de asemenea: vizite la bisericile fortificate, în gospodăriile tradiţionale săseşti, concerte, baluri de muzică tradiţională săsească, concerte de orgă, spectacole de dans popular, proiecţii de film, conferinţe cu public, expoziţii de meşteşuguri, de costume populare, ateliere pentru copii şi adulţi, vizite la ferme, degustări de produse bio.

Accesul este gratuit la toate evenimentele festivalului.

Civilizaţia rurală a saşilor din Transilvania poate fi experimentată în cele patru zile ale evenimentului, în satele aflate între Sibiu, Braşov şi Sighişoara.

Întreagă zonă a Ţării Ovăzului oferă numeroase oportunităţi pentru curioşi, având în vedere că pe acest traseu sunt sate înscrise în Patrimoniul mondial UNESCO. Pritnre locurile pitoreşti deja celebre se află proprietatea deţinută de regele Charles III la Viscri, deschisă publicului pentru vizitare.

Organizatorii au anunţat de asemenea şi concertul superstarului rock german Peter Maffay care va concerta pentru prima dată în ţara natală, la Sibiu, în 4 august.

"Haferland, se ştie, e Ţara Ovăzului, unde nu creşteau struguri, clima era prea aspră, şi din această cauză s-a cultiva ovăz. Sunt mândru că avem atâţia participanţi, 10 sate", a declarat Michael Schmidt.

"Saşii se întorc în România trecând prin Muzeul Satului. Este important acest lucru, pentru că programul nostru de activitate, mai ales în ultimii 20 de ani, a fost îndreptat pe comunităţile etnice din România, facem multă cercetare în această zonă. Avem o arhivă bogată pe satele săseşti şi am şi făcut un program de cercetare, în acesta intrând şi achiziţionarea Casei Germane, care se află în muzeu, pe Aleea Minorităţilor. Săptămâna Haferland nu putea să se deschidă în alt loc mai potrivit decât la Muzeul Satului, evenimentul însemnând readucerea în memorie a ceea ce au însemnat saşii în România, o etnie civilizatoare, am învăţat mult de la saşi, învăţăm în continuare", a afirmat Paula Popoiu, director al Muzeului Satului "Dimitrie Gusti".

Comunitatea săsească internaţională marchează în acest an 800 de ani de la editarea Bulei de Aur a regelui Andrei al II-lea din 1224, "care reprezintă naşterea genezei culturii politice săseşti". Principiile de bază s-au întipărit genetic între saşi: totul trebuie să se desfăşoare de jos în sus, democratic, comunitatea săsească este independentă, trebuie să se organizeze singură, şi ea răspunde situaţia sa juridică şi economică, a explicat dr. Daniel Zikeli, protopop evanghelic de Braşov, iniţiator al Muzeului Bisericesc din Sighişoara.

"Pentru Biserica Evanghelică fortificată din Homorod, care face parte din itinerariul Săptămânii Haferland, sunt şanse foarte bune ca să intre într-un proces amplu de renovare, cu bani europeani. Nu ştim dacă anul acesta vor fi ridicate primele schele, dar cu singuranţă anul viitor va intra în acest amplu program de restaurare", a anunţat Daniel Zikeli. Acesta a amintit şi de o poveste care circulă în zonă: "Se povesteşte că în Homorod Jules Verne ar fi avut o amantă şi ar fi corespondat cu această persoană".

Caroline Fernolend, preşedinte Fundaţia Mihai Eminescu Trust, care se ocupă de punerea în valoare a patrimoniului moştenit de comunităţile rurale din regiune, a implementat în Transilvania, alături de ecchipa sa, peste 1.300 de proiecte pentru conservarea patrimoniului şi pentru dezvoltarea rurală.

"A devenit deja o tradiţie ca echipa Fundaţiei Veronica & Michael Schmidt să organizeze această Săptămână Haferland. Rădăcinile m-au ţinut acasă, să nu pot să plec, şi mai ales datoria pe care am simţit-o faţă de strămoşii mei care mi-au lăsat un patrimoniu atât de bogat şi care cred că astăzi încet încet este pun în valoare pentru oamenii care trăiesc în Ţara Haferland", a spus la conferinţa de presă Caroline Fernolend. "Săptămâna Haferland aduce o vizibilitate satelor noastre, a oamenilor, a ceea ce ştiu ei să facă". "La Alma Vii este un exemplu, am avut voie ca în incinta bisericii fortificate să deschidem un punct gastronomic local, unde omaneii din localitate câştigă prin a primi turişti, ai găzdui. Dacă oamenii au un câştig, atunci ei păstrează monumentele. Şi dacă astăzi, acele monumente nu mai au rolul de apărare pe care l-au avut atunci când strămoşii noştri le-au construit, eu tot mă gândesc: Ce-i mai important? Să rămână în viaţă monumentul şi să trăiască sau să dispară? Fiindcă aceasta este alternativa, din păcate. Dacă comunitatea nu simte că este a sa, atunci o să-l piardă".

Anul acesta, la Viscri, Caroline Fernolend a anunţat o expoziţie specială, de dangale, realizată de artistul bijutier Sorina Cotea. "Fiecare sat din Transilvania are o danga specială, mai simplu spus semnul satului. Vor fi explicaţii pentru fiecare danga. În gospodăria tradiţională a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, vizitatorii vor vedea exact cum se foloseau dangalele: pe sacii de moară, la animale".

În cadrul conferinţei, Cristina Gherghiceanu, preşedintele Fundaţiei Adept, a anunţat că la sfârşitul lunii mai se încheie lucrările de restaurare a cetăţii fortificate din Saschiz. "Mergem să vedem ce au făcut şi cineva o să explice rolul acestei cetăţi. Pe partea de cultură, am vorbit deja cu Asociaţia Femeilor din Saschiz şi vrem să colectăm multe poze vechi şi să facem o expoziţie de fotografie, ca să vedeţi partea de costume, obiceiuri în Saschiz. Bineînţeles vrem să şi gustăm câte ceva, şi anul acesta, după multe discuţii, femeile au decis să readucă în prim plan meniul de nuntă".

De anul acesta, în consiliul director al Fundaţiei M&V Schmidt este şi fostul ambasador britanic la Bucureşti, Andrew Noble. "Mă bucur foarte mult să fiu membru al acestei familii, nu numai din Fundaţia Schmidt, dar familia Haferlandului. Cred că este foarte important că începem aici, într-un loc în care spiritul satului românesc e foarte viu. Satele care sunt în România se află la baza vieţilor unor milioane de oameni şi în Haferland avem zece sate care redescoperă rădăcinile şi viitorul. (...) Să fiu alături de voi din această perspectivă este un vis pentru un diplomat pensionat", a spus Andrew Noble.

Ediţia din acest an a Săptămânii Haferland are loc sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Serenissime Prinţul Philipp von und zu Liechtenstein şi, pentru prima dată, sub auspiciile Familiei Regale a României.