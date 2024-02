Scandal în Vaslui, la o înmormântare! Preotul a refuzat să citească 'stâlpii' pentru mort pe motiv că nu prea venea pe la biserică

Înmormântare cu circ în satul Secuia din Vaslui. Preotul din parohie nu a vrut să citească „stâlpii” defunctului, pe motiv că bărbatul nu prea trecea pe la biserică atunci cândera încă în viață.

Recent, în satul Secuia din comuna Muntenii de Jos, a avut loc un incident deosebit de controversat. Totul a pornit de la momentul în care preotul local a refuzat să citească „stâlpii” și să oficieze slujba de înmormântare pentru un bărbat decedat, susținând că acesta nu frecventa biserica în timpul vieții. În încercarea de a evita situații tensionate, preotul Neculai Rebegea a trimis clopotarul să citească rugăciunile, însă acest gest a fost perceput ca o ofensă de către rudele defunctului.

Rudele au făcut demersuri către părintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, pentru a rezolva conflictul

Acestea au făcut demersuri către părintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, pentru a rezolva conflictul. În final, protopopul a intervenit personal, oficiind rugăciunile acasă la defunct, iar apoi a delegat alt preot să conducă slujba de înmormântare în ziua următoare.

„Am discutat cu părintele și i-am explicat că noi nu suntem ca acele instituții unde dacă nu ți-ai achitat datoriile, te debranșează de la utilități. Noi trebuie să-l îndrumăm pe creștin, în modul cel mai plăcut, să se apropie de biserică, dar dacă nu dorește acest lucru, nu putem să-l pedepsim pentru asta. Părintele și-a cerut scuze pentru toată această situație”, a declarat protopopul Adrian Chirvase pentru ziarul Vremea Nouă, anunță romaniatv.net.

Marian Ioviță și soția sa au venit tocmai din Cipru, de unde sunt stabiliți, pentru a-și înmormânta socrul. Luni, când l-au sunat pe preotul Neculai Rebegea să vină să citească “stâlpii”, acesta a început să le vorbească foarte urât, pe motiv că mortul nu a prea dat pe la biserică în timpul vieții sale. Drept consecință, părintele l-a însărcinat pe clopotarul bisericii cu această misiune.

Ce spune ginerele mortului

„Cu o zi înainte de înmormântare, ne-a trimis clopotarul satului să citească „stâlpii”. Nu avem nimic cu altă religie, dar noi știm că la ortodocși, atunci când o persoană moare, vine preotul să spună acele rugăciuni, nu clopotarul, că de asta plătim cotizații anuale la biserică. Mi-am permis și l-am sunat, rugându-l să vină el să citească “stâlpii” pentru că așa ne-am dori. Mi-a răspuns atât de urât încât inițial am crezut că nu vorbește cu mine, ci cu cineva de lângă el. „Cu tine vorbesc, escrocule.

Cum îți permiți să mă suni când socru-tu dădea pe la biserică din an în Paști, iar tu vrei acum să vin să-i citesc eu stâlpii?” m-a întrebat. M-a mai înjurat o dată, apoi mi-a închis telefonul. Toate astea s-au întâmplat în jurul orei 15:00. N-am vrut să las lucrurile așa. Am mers la părintele protopop de Vaslui, domnul Chirvase, care a venit personal și a făcut acea slujbă de seară.

A doua zi, când a avut loc înmormântarea, părintele protopop l-a trimis pe preotul din satul Deleni, asta la rugămintea mea, pentru că eram atât de supărat pe părintele Rebegea încât nu doream să-l mai văd. Am zis că dacă vine el la înmormântare, fac vreo nefăcută, așa că l-am rugat pe părintele protopop să mă ajute cu un alt preot. I-am spus și părintelui protopop că nu voi lăsa lucrurile așa, pentru că am înțeles că nu suntem nici primii și cu siguranță nu vom fi nici ultimii care trecem prin așa ceva.

Faptul că a trimis clopotarul să citească “stâlpii” nu e tocmai în regulă, însă să mai și înjuri la telefon, să jignești niște persoane care trec printr-un moment greu, asta eu o consider de neacceptat. A doua zi, după ce s-a terminat înmormântarea, am făcut un praznic cu o firmă de catering din Vaslui. După ce a binecuvântat masa, preotul care venise de la Deleni a intrat în biserică, eu m-am dus după el ca să îmi fac datoria creștinește, așa cum se obișnuiește, fără ca el să-mi ceară ceva. La doi pași în urma mea era și clopotarul, nenea Traian, am înțeles că așa îl cheamă.

M-a întrebat direct că pe el cine îl plătește pentru rugăciunile pe care le-a zis la căpătâiul decedatului. I-am zis să meargă să-l caute pe cel care l-a împăcat. Nu am nimic cu clopotarul satului, mai ales că e și o persoană în vârstă, însă l-am rugat să nu mai facă ce mi-a făcut mie, pentru că de citirea “stâlpilor” ar trebui să se ocupe altcineva, nu el. Eu nu pot să mă dau polițist, să mă duc să arestez oameni pe stradă, cum nici clopotarul bisericii nu se poate da preot, să vină să citească rugăciuni la căpătâiul mortului. Părintele protopop și-a cerut scuze pentru toată această situație, s-a comportat foarte frumos cu noi, însă nu același lucru s-a întâmplat și cu părintele Rebegea”, ne-a declarat Marian Ioviță, ginerele decedatului.

Părintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, îi ia apărarea preotului

Contactat telefonic, părintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, a recunoscut că a fost la Secuia pentru a citi “stâlpii” în locul preotului Rebegea, însă pentru că acesta din urmă ar fi fost bolnav, nu pentru ar fi refuzat să facă acest lucru.

“Într-adevăr, părintele nu a fost atunci, dar după cum era obiceiul în parohie, am înțeles că a trimis dascălul. Eu nu știu nimic de clopotar, mi-a zis că a trimis dascalul. Mai sunt zone unde merge doar dascălul pentru că acești “stâlpi” conțin o parte din slujba care nu se face în ziua când omul pleacă în veșnicie. La oraș, merge și preotul la citirea “stâlpilor” pentru că azi nu mai putem opri pe drum pentru citirea evangheliilor, dar în mediul rural, nu e greșit dacă merge doar dascălul.

Eu am vorbit cu părintele Rebegea, mi-a zis că are o problemă de sănătate mai deosebită, motiv pentru care s-a dus și la spital, de aceea am fost eu cu o seară înainte de înmormântare să fac slujba. Familia mi-a spus despre această neînțelegere, despre faptul că părintele ar fi refuzat să citească stâlpii din cauză că decedatul nu prea venea pe la biserică, însă eu am avut o discuție cu părintele și i-am zis că nu putem noi să impunem acest lucru. Noi nu suntem ca acele instituții unde dacă nu ți-ai achitat datoriile, te debranșează de la utilități.

Noi trebuie să-l îndrumăm pe creștin, în modul cel mai plăcut, să meargă la biserică, dar dacă nu dorește acest lucru, nu putem să-l pedepsim pentru asta. Părintele și-a cerut scuze pentru toată această situație, iar eu am crezut că totul s-a rezolvat”, a declarat părintele protopop Adrian Chirvase.