SCANDAL LA DINAMO! Atacul lui Prunea la Bălănescu - 'Un conducător de club trebuie să iasă în faţă în momentele grele, nu să stea ascuns pe sub birou'

Deşi nu a spus-o direct, preşedintele FC Dinamo, Florin Prunea, l-a atacat pe directorul general al clubului, Bogdan Bălănescu, despre care a lăsat să se înţeleagă că este vinovat de situaţia echipei aflate aproape de a rata din nou calificarea în play-off-ul Ligii I, potrivit NEWS.ro.

"E dezamăgire mare, nu ne-am aşteptat să fim atât de departe de obiectiv, dar cauzele, dacă se va vrea să se facă o analiză, ar trebui să se facă la toate nivelurile şi să se ia şi decizii. Să fie o analiză a fiecăruia în parte, fiecare să-şi spună punctul de vedere şi să şi plătească fiecare, în primul rând cei din conducere. Am fost singuri, izolaţi la Săftica, noi, antrenorii şi jucătorii şi nu ştiam ce se întâmplă.

Doar ce vedeam că apare prin presă. Când a început treaba să meargă, a venit ca o ghilotină chestia asta, cu anunţul cu vânzarea clubului. Patronul s-a ţinut de cuvânt şi le-a plătit jucătorilor salariul înainte de meciul cu Sepsi. Faţă de alte echipe nu stăm rău, dar această nesiguranţă nu face bine. Nu am avut de lucru să intru într-un război care nu era al meu, să-mi stric eu relaţia cu suporterii, un jucător care am crescut acolo din 77 şi să mă bag eu pentru alţii.

Niciodată nu o să-mi iert chestia asta şi mi-am cerut scuze în mod public. Nu am avut de lucru. Nu are sens acum să discut. Nu trebuia eu să mă bag pentru alţii, trebuia să-mi văd de treaba mea. Dar m-am băgat în primul rând pentru clubul meu. Aşa este normal, ca un conducător de club să iasă în faţă în momentele grele, nu să stea ascuns pe sub birou, să facă pe el de frică.

Nu mă refer la niciun conducător de la Dinamo, mă refer la modul general. (n.r. - dacă toată lumea trage în aceeaşi direcţie) În niciun caz, singurul care trage şi cred că o va face în continuare este Negoiţă. Danciu (n.r. - aflat în studiou) are un rol foarte bine definit acolo, este omul care stă de dimineaţă până seara, ca şi mine, stă cu antrenorii şi jucătorii.

Bine, pentru ce a fost ca jucător, a fost plătit, să nu-l periem prea tare, dar este omul cel mai apropiat de jucători şi care vorbeşte cel mai mult cu ei. Iar jucătorii îl respectă foarte mult. La toate echipele de fotbal ar trebui să existe câte un Dănciulescu. (n.r. - întrebat de Bogdan Bălănescu). El este cu atribuţiunile lui pe acolo, cu documente, acte, ce mai are pe acolo. El ştie cel mai bine ce face pe acolo, că noi nu prea ştim", a declarat Prunea, la Digi Sport.

Prunea l-a criticat pe fundaşul Mihai Popescu, jucător care nu a vrut să mai evolueze în ultima etapă din 2019, dar şi pe alţi fotbalişti, cărora nu a vrut să le dea numele.

"Eu aş ataca cu toate forţele cele patru etape care mai sunt de jucat, chiar dacă sunt etape grele şi prima e cu Astra, acasă, eu cred că o putem să o învingem. E clar că trebuie să îmbunătăţim calitatea lotului. Nu trebuie să schimbăm foarte mult, dar băieţii ăştia care nu vor să joace trebuie să dispară de acolo. Nu mă refer numai la Popescu.

Este inadmisibil ca la un club ca Dinamo, un jucător să vină şi să spună că . Bă, băiatule, când ai venit aici şi ai stat şi ai jucat titular, de ce nu ai venit atunci să spui că nu vrei să joci la Dinamo, că ai salariu mic? O să vedeţi cine sunt şi ceilalţi, trebuie să facem şi puţină ordine, că nu mai merge, nu e sat fără câini, chiar dacă nu mai este Dinamo clubul pe care îl ştiam cu toţii şi unde am crescut şi eu. Trebuie dat cu barda, să curgă sânge şi să se facă un club puternic, că ăştia, când au simţit clubul slab, ne-au călcat în picioare. Când au simţit miros de sânge, ne-au călcat în picioare, toţi. Mă refer la toată lumea.

Cu siguranţă, Nistor va continua la Dinamo şi este un dinamovist şi eu aş vrea să am numai jucători ca Nistor. Chiar dacă într-unele momente exagerează şi eu am discutat cu el şi eu sper să-şi revizuiască comportamentul. E un jucător admirabil, prefer asemenea jucători care vorbesc în faţă şi nu căţei din-ăştia pe la colţuri, mâncători de ... care dau din gură aşa şi nici nu au valoare.

Cu siguranţă, dacă e o ofertă bună şi pentru el şi pentru noi, în situaţia în care suntem, trebuie să i se dea drumul. O ofertă ca pentru cel mai bun jucător din competiţia internă, nu milioane de euro, peste un milion. Avem un lot bun, nu cred că trebuie schimbaţi mai mult de 4-5 jucători, părerea mea", a precizat Prunea.

La rândul său, directorul sportiv Ionel Dănciulescu a vorbit despre o lipsă de comunicare în cadrul clubului: "Noi suntem la Săftica şi eu vorbesc şi din punctul meu de vedere, am şapte ani de zile aici. Nu ştiam ce se întâmplă, pentru că nu există un dialog cum ar trebui să existe. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le ştim, le aflăm din presă, de la anumiţi oameni. Cu tot respectul, eu nu am în momentul de faţă un dialog cu domnul Negoiţă, mai vorbeşte Florin şi ceilalţi oameni din echipă. Nu e un inconvenient, că eu ştiu rolul meu la echipă."

Formaţia FC Botoşani a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Dinamo, în primul meci al etapei a XXII-a a Ligii I. În urma acestui rezultat şi după ce Gaz Metan Mediaş a învins, cu 1-0, pe FC Viitorul, Dinamo a rămas numai cu şanse teoretice de calificare în play-off.

Gaz Metan a urcat de pe locul 6 pe locul 5, cu 36 de puncte, iar echipa lui Gheorghe Hagi a coborât pe locul 6, cu 35 de puncte. În preajma locurilor de play-off este FC Botoşani, pe poziţia a şaptea, cu 33 de puncte, în timp ce Dinamo e pe locul 8, cu 28 de puncte.