Scandal la Primăria Capitalei, după ce PMB amânat plata ajutorului pentru integrarea adulţilor cu handicap: Banii, folosiți pentru combaterea COVID-19

Primăria Bucureşti a amânat plata ajutorului pentru integrarea adulţilor cu handicap, pentru a redistribui banii pentru combaterea COVID-19. Preşedintele Autorităţii pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi acuză Primăria că prioritatea sa sunt companiile municipale, anunță MEDIAFAX.

Primăria Capitalei redistribuie banii de la bucureştenii cu dizabilităţi pentru a acoperi sumele acordate spitalelor şi proiectelor iniţiate în contextul coronavirusului. Instituţia a decis să taie din bugetul pe luna martie alocat pentru plata mai multor ajutoarea sociale şi să suspende, pe o perioadă nederminată, ajutorul pentru integrarea persoanelor cu handicap. Potrivit unei postări de pe Facebook a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, banii vor fi redistribuiţi către aprovizionarea spitalelor şi pentru asigurarea unei mese calde persoanelor vulnerabile.

„Stimulentului financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap pentru acoperirea diferentei acordate in luna decembrie 2019, in valoare de 260 lei. Plata lunii februarie 2020 care urma a fi achitata in luna martie 2020, a fost suspendată pana la o data ulterioara, care nu poate fi precizata in acest moment, in functie de evolutia raspandirii coronaviusului. Plata stimulentelor se va face, ca de obicei, in ultima zi lucratoare a lunii martie, repectiv 31 martie. Pentru distributia voucherelor materna identificam solutii pentru expedierea acestora prin posta/curier, urmand sa comunicam detalii in acest sens in cel mai scurt timp”, se arată în postarea Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Bucureşti.

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi s-au arătat nemulţumiţi de această decizie. Ei acuză un atentat direct la persoanele cu handicap.

„Din punctul meu de vedere şi al Autorităţii, aceasta reprezintă un atentat direct la persoanele cu dizabilităţi care, oricum, se află într-o situaţie de maximă vulnerabilitate, dublată de această epidemie. În contextul în care sunt oameni indisponibilizaţi, familii ale acestor adulţi cu dizabilităţi, în mare vulnerabilitate, faptul că le taie şi acest stimulent cred că va pune o presiune şi mai mare”, a spus Mădălina Turza, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Preşedintele Autorităţii mai spune că nu este prima tăiere de acest fel, iar Gabriela Firea ar prioritiza bugetul pentru companiile din subordinea Primăriei Capitalei, în loc să îi ajute pe bucureşteni.

„Această tăiere nu este prima. S-a mai întâmplat o dată, pe la începutul anului, când tot la indemnizaţia adulţilor pentru handicap, la acest stimulent a umblat Primăria Capitalei. Este vorba de o prioritizare. Dacă companiile Primăriei sunt mult mai importante, dacă toate celelalte investiţii sunt mult mai importante decât persoanele cu dizabilităţi, atunci ajungem la rezultate de genul acesta”, a adăugat Turza.

Primăria Bucureşti va plăti, în total, pe luna martie, ajutoare sociale de 29 milioane de lei.