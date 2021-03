Scandalul datelor de la INSP - Cine are dreptate: Ludovic Orban, sau adjuncta lui Voiculescu?

Secretarul de stat Andreea Moldovan, mâna dreaptă a lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii, susţine că un consilier onorific avea dreptul să acceseze Registrul Electronic Național de Vaccinări, pentru că are atribuţiuni în domeniul gestionării acestor date. Zilele trecute, Ludovic Orban declara că un consilier onorific nu poate avea atribuţiuni în minister, cu atât mai puţin să coordoneze ceva, aşa cum susţine Ştefan Voinea, consilier onorific al ministrului Sănătăţii.

Andreea Moldovan spună că nu este o problemă dacă consilier onorific accesează baza de date a Registrului Electronic Național de Vaccinări.

„Avea dreptul pentru că suntem colaboratori în cadrul Ministerului Sănătății și practic e o echipă e o echipă cu care lucrăm și fiecare dintre noi are acces pentru că e important să comunicăm, să colaborăm”, a declarat Andreea Moldovan, luni seara.

Ludovic Orban, preşedintele PNL şi al Camerei Deputaţilor, afirma vineri că, în principiu, doar premierul ar trebui să aibă consilieri onorifici şi în niciun caz asemenea persoane nu pot avea atribuţii în ministere.

"Rolul un consilier onorific este de a-l sfătui pe demnitar. Nu poate avea nici un fel de atribuții în minister și nu poate coordona nimic. Pentru asta avem angajații din respectivele instituții, secretar general, secretarii de stat și alții care execută și au atribuții publice", a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, pentru STIRIPESURSE.RO.

Corpul de Control al prim-ministrului face verificări la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției. Controlul a fost demarat în urma mai multor sesizări primite și vizează modul în care a fost accesat Registrul Electronic Național de Vaccinări, baza de date la care a avut acces Ștefan Voinea, consilier onorific al ministrului Vlad Voiculescu.

„Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public. Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării. De ce ar fi catalogat acest lucru banal ca fiind un atac cibernetic, înainte de-a se face o minimă verificare a situației reale, îi las pe cei care au formulat aceste acuzații să vă explice”, a scris pe Facebook Ștefan Voinea.

Consilierii onorifici nu sunt remuneraţi şi nici nu se supun reglementărilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese. Aceştia nu sunt obligaţi nici să îşi publice declaraţiile de avere şi de interese. STIRIPESURSE.RO a solicitat Ministerului Sănătăţii să precizeze dacă există un act administrativ prin care au fost numiţi consilierii onorifici şi ce angajamente şi-au luat aceştia la numire.