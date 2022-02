Scandalul ia amploare în USR - Schimburi dure de replici pe grupurile interne: Cioloș se simte președinte decorativ, Barna îl acuză de iresponsabilitate

Un schimb de mesaje are loc, joi seară, pe grupurile interne din USR între Dan Barna şi Dacian Cioloş, după ce acesta din urmă şi-a prezentat proiectul de preşedinte şi a ameninţat cu demisia, dacă documentul nu este votat. Barna îl acuză pe Cioloş de iresponsabilitate şi că aruncă partidul în aer în lupta pentru putere, în schimb Cioloş afirmă că funcţia de preşedinte al USR este mai degrabă decorativă, iar promisiunea sa a fost de a dezvolta partidul. Cioloş le atrage atenţia colegilor că USR nu este pregătit pentru alegerile din 2024, fiind ”departe de a fi un partid capabil de a creşte electoral”.

Dacian Cioloş le-a transmis, joi seară, un mesaj colegilor de partid.

”Am prezentat azi în Biroul Naţional USR proiectul meu de preşedinte al partidului (..) Este un plan cu acţiuni de strategie externă, dar şi cu măsuri de coerenţă internă, toate cu propuneri şi termene clare de implementare. Din punctul meu de vedere, de votul de luni va depinde în mare parte dacă ne propunem să stagnăm sau dezvoltăm USR (...) Ce conţine documentul? Viziunea preşedintelui de creştere a USR prin prezentarea unui guvern din umbră, program de guvernare, deschiderea USR către societatea civilă şi mediul de afaceri împreună cu care să se construiască programul de guvernare. Viziunea internă care presupune oprire plecărilor din partid prin aprobarea unui moratoriu pe excluderi şi suspendări pe motiv de delict de opinie.”, le-a transmis Dacian Cioloș colegilor de partid, potrivit news.ro.

Programul preşedintelui USR vizează şi reorganizarea Secretariatului General USR (funcţia de Secretar General va fi reevaluată şi scoasă la concurs).

”Statutar, preşedintele USR nu are foarte multe pârghii la îndemână pentru a impulsiona dezvoltarea partidului, dar este principalul responsabil în faţa membrilor care l-au votat şi în faţa susţinătorilor care îl percep drept persoana care reprezintă USR. Vreau o asumare a întregii conduceri pe acest proiect pentru următorii doi ani”, le-a mai transmis Cioloş colegilor.

În urma şedinţei, fostul lider al USR Dan Barna i-a transmis un mesaj lui Dacian Cioloş.

”Mărturisesc că nu am înţeles mesajul pe care ai vrut să ni-l transmiţi astă seară în Biroul Naţional. Scriu acest mesaj cu senzaţia că am epuizat capacitatea de a dialoga direct (...) Mărturisesc că oricât am încercat să nu te încurc, nu te înţeleg. Am luat chiar o pauză în ultimele luni, mi-a prins bine să stau cu copilul (...) Am aflat şi din presă că majo­ritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare”, i-a transmis Barna lui Dacian Cioloş.

Fostul lider al USR s-a declarat uimit de faptul că actualul preşedinte al formaţiunii consideră că ”nimic nu funcţionează, că totul trebuie schimbat”.

”Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete şi comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu ştim. Practic ne propui golirea de sens a USR şi înlocuirea cu comitete şi comiţii. Dacian, oamenii ne-au ales să colaborăm. Nu merge aşa, când nu îţi convine reinventezi partidul. În afara statutului, în afara democraţiei. Inventezi în programul tău, pe care ni l-ai pus în faţă cu un ultimatum, non-probleme. Ne spui sec şi arogant: votaţi sau plec. Ce să votăm? Că vrei să faci publică o organigramă care este deja publică? Că vrei să schimbi un secretar general pe care l-ai felicitat pentru activitate? Propui digitalizarea. Există deja, avem instrumentele unui partid digital. Ar fi fost bine să îndemni membrii să le folosească mai mult”, a mai transmis Dan Barna.

Acesta îi atrage atenţia lui Cioloş că este treaba lui de preşedinte să construiască un consens.

”Ţi-ai construit campania electorală pe tema aceasta. M-ai atacat că nu mă pricep să construiesc consensul. Am luat o pauză. Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică. Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Şi vrei să înlocuieşti USR cu comitete alese de tine. Şi cel mai ciudat e că lucrurile în BN au funcţionat. Peste 90% din decizii s-au luat prin unanimitate”, a mai afirmat Barna.

”Vii să ne propui un program al preşedintelui care suprascrie statutul şi funcţionarea partidului. Încerci un transfer de responsabilitate de la lideri aleşi la comitete alese de tine. Şi, cel mai grav, Dacian, este să arunci partidul în aer când România aşteaptă de la noi şi de la tine o viziune europeană, liberală, modernizatoare. Suntem prinşi între un guvern mamut, corupt şi inept şi forţele radicale care cresc. Să vii acum să declanşezi o luptă pentru putere internă pentru că nu facem toţi frumos ca tine este iresponsabil”, a mai afirmat Barna.

Acesta susţine că este ”greşit politic, periculos din punct de vedere democratic şi iresponsabil pentru un preşedinte” ca membrii de partid să tragă pentru a convinge românii, iar comitete externe să guverneze.

”Toate acestea se regăsesc într-un program pe care ni-l pui în faţă brusc, neconsensual. Ne dai un ultimatul că îl acceptăm sau pleci. Dacian, aici este USR. Aici nu poate să meargă aşa”, i-a mai transmis Barna lui Cioloş.

Şi Liviu Mălureanu, considerat un apropiat al fostului ministru Cristian Ghinea, a transmis un mesaj: ”Dacian Cioloş a prezentat în BN Programul Presedintelui. Am vazut ca in document se tot face referire la experti externi care capata putere de decizie in cadrul partidului. In spiritul transparentei, ii adresez o intrebare presedintelui Dacian Ciolos si anume daca sunt aceaisi experti care au rearanjat cu mana lista de europarlametare de la PLUS, dupa finalizarea votului intern? (Vezi saltul spectaculos al lui Tudorache)”.

În scurt timp, a venit replica preşedintelui USR la mesajul lui Dan Barna: ”Partidul suferă si noi ne certăm între noi. Am propus soluţii şi am primit o explozie de nervi din partea ta, fără să îi dai 24 de ore documentului propus. Îmi ceri consens şi îmi oferi ieşiri la televizor. Îmi e dificil să înţeleg ce propui partidului în afară de a-i exclude pe cei care nu sunt cu tine”.

Cioloş susţine că nu dorea o perioadă de linişte după alegerile interne, ci cooperare şi dialog.

”Mi-am dorit şi îmi doresc să lucrăm în echipă, să luam decizii pe bază de argumente, nu de apartenenţă la o tabără sau alta. Competiţia pentru mine nu înseamnă scandal şi iritare, e necesară în procesele electorale, iar după finalul lor reintru în starea de echilibru şi colaborare pe care le cred necesare pentru bunul mers al unei organizaţii”, a adăugat Cioloş.

Potrivit acestuia, programul său ”are un sens politic”.

”Am promis în campania internă o serie de lucruri pe care intenţionez să le fac ca urmare a propriei mele promisiuni şi a mandatului pe care l-am primit. Votul membrilor, majoritar şi democratic, mă îndatorează. Dacă nu pot să fac ceea ce am promis înseamnă că fie nu mă ţin de cuvânt, fie nu am mijloacele necesare pentru a pune în practică promisiunile. În ambele situaţii, mandatul de preşedinte e golit de sens. Or, eu nu simt nevoia de a sta în vitrină. Nu am de gând să aştept alegerile prezidenţiale din 2024 în speranţa că poate se aşează lucrurile şi prind o candidatură. Mandatul meu e de a face din USR un partid competitiv, aşa că am propus o serie de măsuri concrete”, a mai afirmat Cioloş.

Acesta a detaliat unele dintre măsurile propuse în proiectul de preşedinte.

”După cum arată statutul partidului astăzi, este imposibil ca preşedintele să poată contribui la bunul mers al lucrurilor singur. E mai degrabă decorativ, prezidează nişte şedinţe şi dă declaraţii folosindu-se de titulatura pe care o are. Or, eu am propus un mandat de doi ani concentrat pe reformarea partidului şi pe pregătirea lui pentru alegerile din 2024”. A mai transmis Cioloş, adăugând că nu consideră USR pregătit pentru alegeri.

”Suntem departe de a fi un partid capabil de a creşte electoral, am ajuns pe locul patru în sondaje şi perspectiva de a urca mai sus este minimă în condiţiile actuale. E datoria mea de preşedinte de a propune un plan, e datoria mea de om care se consideră responsabil să încerc să schimb ceva şi e de datoria mea să plec dacă nu există voinţă politică în procesul de reformă. Da, am nevoie de susţinerea BN (care a fost ales de Congres) pentru a aplica un program cu care am fost ales de către membri. BN are şi alte proiecte, priorităţi etc. Unele le-am adoptat, altele le vom discuta în viitor, probabil. Ceea ce propun eu aici sunt câteva priorităţi cu care am fost ales şi în virtutea acestei legitimităţi le propun spre aprobare”, a adăugat Cioloş.

Acesta respinge acuzaţia că ar arunca partidul în aer, că vrea control intern sau că doreşte o luptă pentru putere.

”Te rog să te întrebi de ce pleacă membrii zi de zi din partid, de ce partidul exclude cu ardoare membri, de ce suntem într-un zbucium care nu se mai termină şi să îmi spui de ce capacitatea de a avea ficat şi de a încasa fără să clipeşti este cea mai mare calitate a unui politician în România. Cu regret, în acest punct nu suntem pe aceeaşi lungime de undă. Nu cred că România se va schimba cu forţa, ci cu vorba bună şi nu cred că un partid va crea un val de entuziasm dacă nu e în stare să se organizeze şi să performeze, ci doar să peticească orgolii şi nemulţumiri”, a mai transmis Cioloş.