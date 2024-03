Scenariu exploziv despre atacul terorist de la Moscova: Ofițeri FSB s-ar fi putut afla în sala de concerte în timpul atacului

„Dacă vă uitați la ei, veți observa câteva acțiuni atipice din partea lor pentru astfel de situații”, notează agenția.

În primul rând, îmbrăcămintea lor. Hanoracul albastru și blugii sunt o combinație destul de casual, ceea ce îi ajută să se amestece în mulțime, fiind în același timp destul de ușor de observat unul de celălalt. Sunt clar vizibili la ieșire, dar, dacă vă uitați cu atenție, "bărbații în albastru" pot fi zăriți și în alte părți ale sălii.

În al doilea rând, comportamentul lor. Toți sunt calmi, nu fug nicăieri, nu intră în panică. În videoclip, un bărbat în pulover albastru și blugi chiar împinge înapoi pe culoarul dintre scaune o femeie care se îndrepta spre ieșire (foto 2). Ulterior, acest bărbat începe să filmeze cu telefonul. Se poate observa că "bărbații în albastru" se uită unul la altul din când în când.

La un moment dat în videoclip, o voce masculină din spate, unde se află presupusul "ofițer FSB", sugerează să se închidă ușile, iar "bărbații în albastru" susțin pe rând această idee, creând iluzia unui sprijin în masă pentru această idee. Ulterior, acest lucru va duce la faptul că multe persoane nu vor putea ieși din sală din cauza ușilor închise și vor muri.

Peste 130 de persoane au fost ucise în atacul comis vineri seara la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei. O ramură a grupării teroriste Statul Islamic (SI) a revendicat atacul în mai multe mesaje.

Mai multe blocuri au fost aruncate în aer în Moscova între 7 și 16 septembrie 1999, la scurt timp după numirea lui Vladimir Putin ca succesor de către fostul președinte Boris Elțîn. Peste 200 de persoane au murit. Rusia a acuat cecenii pentru atacuri. Cecenii au dat vina pe serviciile secrete rusești. Așa a început durul și sângerosul război ruso-cecen.

Tribunalul districtual Basmanni din Moscova a admis cererea procurorilor ca toţi cei patru inculpaţi în cazul atacului de la Crocus City Hall să fie arestaţi preventiv. Toţi cei patru bărbaţi vor rămâne în detenţie până la 22 mai, a precizat instanţa.

Fiecare dintre cei patru inculpaţi a fost adus în faţa instanţei în mod individual duminică, iar trei dintre ei au pledat „vinovat” pentru toate acuzaţiile, potrivit agenţiei TASS, relatează News.ro.

Numele celor patru inculpaţi sunt Dalerdjon Mîrzoev, Saidakrami Raceabalizoda, Şamsidin Fariduni şi Muhammadsobir Faizov.

Gruparea Stat Islamic, sau SI, a declarat că a comis atentatul de vineri de la Primăria Crocus şi a postat dovezi video. Oficialii ruşi au susţinut, fără dovezi, implicarea Ucrainei. Kievul spune că afirmaţia este "absurdă" .

Luni - la trei zile după atac - preşedintele rus Vladimir Putin a declarat înalţilor oficiali că "ştim că această crimă a fost comisă de mâinile islamiştilor radicali, adepţi ai unei ideologii împotriva căreia lumea islamică însăşi luptă de secole". Dar a insistat, de asemenea, că atacatorii au avut legături cu guvernul ucrainean.

El afirmase acest lucru în prima sa reacţie, sâmbătă, susţinând că Kievul a "pregătit o fereastră" pentru a le permite să treacă graniţa şi să fugă pe teritoriul său. Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a respins cu furie această afirmaţie, spunând că era "absolut previzibil" ca Vladimir Putin să dea vina pe Ucraina "în loc să se ocupe de cetăţenii săi ruşi, să se adreseze lor".

Putin a afirmat că Kievul - ceea ce el a numit "regimul neonazist" - a fost în spatele atacului, deoarece a vrut să "semene panică în societatea noastră şi, în acelaşi timp, să arate propriei populaţii că nu totul este pierdut pentru regimul de la Kiev”.

Videoclipul grafic publicat de SI, care arată atacatorii trăgând asupra mulţimii din interiorul sălii de concerte, a fost verificat ca fiind autentic de către BBC.

