Scene incredibile în Germania: un politician a fost arestat pentru că a folosit salutul nazist

De asemenea, vecinii săi s-au plâns autorităților că Daniel Halemba, în vârstă de 22 de ani, utiliza frecvent salutul nazist „Sieg Heil". Un purtător de cuvânt al procuraturii a declarat că Halemba va fi dus în fața instanței luni sau marți.

Joi, Halemba ar trebui să-și ocupe locul în parlamentul regional bavarez. El este membru al unei organizații studențești ale cărei clădiri au fost percheziționate de poliție în septembrie. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o serie de rezultate neașteptate la alegerile locale. Partidul, al doilea în sondaje în mai multe regiuni din est, a obținut rezultate record și în landurile vestice Bavaria și Hesse pe 8 octombrie.

