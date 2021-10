Se caută premier care poate să aducă PSD la negocieri? - surse

PSD nu exclude o discuție cu liberalii pentru viitorul Guvern, dacă președintele Klaus Iohannis vine cu o propunere de premier „compatibil” cu electoratul social-democrat, au declarat miercuri seară surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Marea problema este persoana premierului. Nu se gaseste inca un nume compatibil cu toata lumea si care sa fie capabil sa duca in spate un guvern de genul asta si restul sa zica 'Da, domnule, ne punem in spatele lui macar o perioada'. Liberalii sunt dispusi la orice, mai putin sa ne dea noua premierul. Un independent este o solutie, nu cred ca vom vota noi un premier PNL. Cred că am putea să intrăm pe față sau cu niste ministri tehnocrati care sa ne reprezinte pe noi”, au declarat surse din PSD.

Liderii PSD se reunesc joi dimineață pentru a stabili cu ce soluție merg la Cotroceni pentru viitorul Guvern.