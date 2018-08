Se cere DEMISIA ministrului Apărării după gafa legată de scutul de la Deveselu: 'Riscă să ne bage în război'

PNL şi USR cer demisia ministrului Apărării, Mihai Fifor, după ce acesta a afirmat că sistemul antirachetă de la Deveselu are rachete balistice, dând astfel apă la moară propagandei ruse care susţine că scutul are un rol ofensiv, nu doar unul defensiv.

"Mihai Fifor, ministrul Apărării, afirmă că avem rachete ”balistice” la Deveselu. Prostia guvernului Dăncilă devine deja periculoasă, riscă să ne bage în război. Demisia!", scrie Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, pe Facebook.

"Mihai Fifor, ministrul Apărării afirmă, greșit, că avem rachete balistice, adică ofensive, nu interceptoare, adică defensive, la Deveselu. O declarație suficientă cât să confirme, cu iresponsabilitate, toată retorica războinică a Rusiei împotriva României și a NATO. Mihai Fifor trebuie să demisioneze urgent! Îi cer demisia!

Și declarația asta năucitoare vine la doar o săptămână după ce protectorul oilor ministrul Agriculturii Petre Daea, compara sacrificarea sanitară a porcilor bolnavi de pestă cu Holocaustul, cel mai mare genocid din istorie.

În ciuda protestelor oficiale ale Israelului, organizațiilor pentru combaterea antisemitismului și ale societății civile. Petre Daea este încă în funcție, ceea ce nu s-ar putea întâmpla într-o țară normală cu un guvern responsabil.

La fel și șefa guvernului ignoranților Viorica Dăncilă după eșecul răsunător al turneului balcanic, presărat de gafe diplomatice inacceptabile.

Unde ne duce acest Guvern? Direct în război?", afirmă şi Dan Barna, preşedintele USR.

Vezi şi: Legătura dintre wi-fi şi insomnie. Cum să eviţi radiațiile electromagnetice

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, susține că declarația referitoare la existența rachetelor balistice la baza de la Deveselu a fost interpretată greșit, precizând că nu a declarat că la baza militară există asemenea rachete.

"Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu am zis aseara foarte clar ca avem Baza de la Deveselu, virgula, care se ocupa de rachetele balistice, in niciun caz ca la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. A fost o greseala de intelegere, o greseala de comunicare, in cel mai rau caz, dar nu as putea vreodata afirma ca la baza Deveselu avem rachete balistice. A fost o eroare de interpretare", a declarat Mihai Fifor, la Digi24.

Vezi şi: Vrei să ştii dacă relaţia ta are şanse să dureze? 10 întrebări la care trebuie să răspunzi .