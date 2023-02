Se profilează mișcări masive de trupe pe front! Pentagonul anunță ofensiva ucraineană: 'Ne așteptăm în primăvară!'

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat marţi după-amiază, în cadrul unei conferinţe de presă de la Bruxelles, că se aşteaptă ca Ucraina să lanseze o ofensivă în primăvară, informează Agerpres.

"Ucraina vrea să creeze un avânt... Ne aşteptăm să-i vedem lansând o ofensivă undeva în primăvară", le-a spus el jurnaliştilor după cea de a 9-a reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina. El a spus că Rusia foloseşte în luptă un număr de noi militari care sunt prost instruiţi şi prost echipaţi, iar rata mortalităţii este foarte mare. "Va exista o oportunitate pentru ei să preia iniţiativa", a spus Austin, care a dat asigurări că aliaţii vor face toate eforturile pentru a le asigura cât mai multă muniţie posibil, în contextul în care secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat luni că Ucraina consumă mai multă muniţie în război decât produc ţările aliate.

Vladimir Putin „s-a înşelat”

Întrebat dacă aliaţii Ucrainei au discutat marţi despre chestiunea livrării de avioane de luptă Ucrainei, Austin a declarat: "Nu am niciun anunţ de făcut astăzi". În acelaşi timp el a precizat că în cele din urmă decizia de a livra sau nu avioane de luptă revine fiecărui stat în parte şi că SUA nu se vor opune unor astfel de decizii. El a precizat că aliaţii, prin eforturile lor combinate, au dat apărătorilor Ucrainei opt brigăzi de luptă. "În urmă cu an an, (Vladimir) Putin a presupus că Ucraina este o ţintă uşoară, că Kievul va cădea uşor şi că lumea va asista pasivă. Realitatea a arătat că s-a înşelat în fiecare din aceste presupuneri", a mai spus Lloyd Austin.