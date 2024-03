SeedBlink:2024, mult mai bun pentru finanţarea startup-urilor de tehnologie

Anul acesta ar trebui să fie unul mult mai bun pentru finanţarea startup-urilor de tehnologie, după ce 2023 a fost cel mai slab din ultimii aproape 10 ani, consideră Andrei Dudoiu, managing partner al SeedBlink , platformă de investiţii şi de equity management dedicată startup-urilor tehnologice europene.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, managerul SeedBlink crede că scăderea finanţărilor pentru startup-uri din ultimii doi ani a dus la o selecţie dură a companiilor, iar cele care au rezistat sunt în prezent mai sănătoase din punctul de vedere al modelului de business şi scalabilitate.

Astfel, pentru SeedBlink această autoselecţie a fost o oportunitate, compania fiind în poziţia de a identifica businessuri dintr-o piaţă mult mai matură decât în 2021 sau 2022.

"Scăderea inflaţiei şi implicit a dobânzilor, revenirea investiţiilor în zona de venture capital şi evoluţia pozitivă a burselor cred că va face ca anul acesta să fie mult mai bun decât 2023 care este clar că în privinţa finanţării startup-urilor de tehnologie a fost cel mai slab din ultimii opt-nouă ani. După exuberanţa din 2021 şi un 2022 care a fost marcat de războiul din Ucraina şi criza energetică, au apărut măsuri de politică monetară care au crescut dobânzile, determinându-i pe investitori să aleagă instrumente cu randament fix şi cu risc scăzut sau foarte scăzut. Pentru că în ultimele luni inflaţia a stagnat sau chiar a regresat, mă aştept ca 2024 să fie anul în care vom înregistra la nivel global o ajustare notabilă a politicii monetare, iar investitorii, deţinătorii de capital locali sau internaţionali, să nu mai aibă la dispoziţie dobânzi ridicate ceea ce va readuce apetitul către alte forme de investiţii. De asemenea, bursele sunt un indicator şi am văzut cum în a doua jumătate din 2023 şi începutul acestui an, bursa din Statele Unite a avut o evoluţie fulminantă, ceea ce a adus cel puţin în zona de tehnologie noi recorduri. Revenind la pieţele private, cifrele arată că, atât în Statele Unite, cât şi în Europa, finanţările de tip venture au scăzut cu aproximativ 40-50%, iar anumite verticale ale startup-urilor chiar spre 60% faţă de 2022, care la rândul său a fost un an mai slab decât 2021. Însă 2021 a fost un an de vârf, unul extrem şi mai puţin relevant pentru că banii circulau haotic şi multe proiecte se finanţau fără să aibă fundamente sănătoase", susţine Andrei Dudoiu, în comunicatul citat, potrivit Agerpres.

El a menţiona că un alt factor important care îl face să fie optimist este legat de proiectele care au supravieţuit în 2023 într-o piaţă extrem de constrânsă de finanţare.

Andrei Dudoiu este cofondator şi managing partner SeedBlink, companie fondată în 2020 şi care între timp a devenit una dintre principalele platforme europene pentru investiţii şi equity management dedicată start-upurilor tehnologice. 2023 a fost cel mai activ an de activitate al companiei, cu 53 de tranzacţii încheiate în 20 de domenii tehnologice diferite. Pentru cei patru ani de activitate, platforma a raportat active de 815 milioane de euro şi mobilizarea a 342 milioane de euro pentru investiţii în peste 250 de startup-uri din 15 ţări.

SeedBlink este o platformă de equity management şi de startup investment specializată în tehnologie, care permite startup-urilor europene şi acţionarilor acestora să acceseze, să gestioneze şi să tranzacţioneze capitaluri proprii alături de investitori instituţionali consacraţi.