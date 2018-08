Şeful DIICOT îşi asumă 'cartoful fierbinte' al delegărilor: 'Ne-am pus problema legalităţii'

În vreme ce procurorul general şi procurorul şef al DNA îşi pasează "cartoful fierbinte" al delegărilor şi refuză să recunoască problema, procurorul şef al DIICOT, Felix Bănilă, îşi asumă o adevărată "bombă". Acesta recunoaşte că delegările unor procurori fără vechime ar putea duce la anularea unor acte de procedură.

"La noi, situaţia este mai fericită, în sensul că nu am avut decât doi procurori delegaţi cu 6 ani vechime. Noi încă de săptămâna trecută am decis încetarea delegărilor. Ne-am pus problema legalităţilii actelor întocmite de ei şi am făcut un pas în faţă. Cm convenit şi cu domnul ministru al Justiţiei să demarăm procedura pentru a titulariza aceste persoane", a declarat Felix Bănilă, după discuţia de la Ministerul Justiţiei.

Anterior, Anca Jurma, procurorul şef al DNA, refuza să ia în discuţie problema legalităţii delegărilor, afirmând că totul s-a făcut în baza legii în vigoare la momentul respectiv, deşi statistica oficială a Ministerului Public arată că s-au făcut şi delegări de procurori cu vechime sub 6 ani.

