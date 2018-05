Semineu decorativ bioetanol pentru apartamente de vis. Idei din magazinul PEFOC.ro

Un semineu decorativ care functioneaza pe baza de bioetanol este alegerea perfecta pentru cei care isi doresc un apartament de vis. Indiferent de stilul de amenajare ales, exista o multime de forme, finisaje, materiale si sisteme de incalzit pentru seminee. Asadar, aveti de unde alege. De exemplu, puteti opta pentru un semineu incorporat cu "rame" lucioase, pentru un strop de glam.

Acesta este un "accesoriu" romantic capabil sa creeze o atmosfera intima, primitoare, dar si una confortabila. Conceput mai ales pentru cei care stau la bloc sau in spatii care nu permit construirea unui cos de fum.

In articolul de azi propunerea de modele de semineu decorativ si idei de amenajare vine din partea magazinului online de seminee PEFOC.ro. Te mai retin putin inainte de a te lasa sa vezi cat de frumos arata aceste bioseminee ajunse deja in casele romanilor, pentru ca vreau sa stii si cateva detalii tehnice.

Avantajele biosemineelor:

- Pretul redus

- Nu necesita cos de fum

- Nu emana fum si miros

- Foc adevarat

- Usor de intretinut

Acest model de semineu decorativ functioneaza pe un combustibil lichid asa numit si bioetanol, combustibil 100% ecologic care nu emana gaze toxice prin ardere, ca urmare nu necesita un cos de fum sau vreo sursa de ventilatie. Acesta poate fi montat in orice locuinta cu usurinta. Avantajul fata de semineele electrice este acela de a avea o flacara adevarata in incapere experimentand o senzatie reala.

Hai sa vedem cu arata aceste minunatii.

Bioseminee albe:

Alege din gama variata de bioseminee albe, tip tunel, cu model zebra sau cu sticla si creeaza o atmosfera deosebita! Biosemineele mobile pot fi mutate si amplasate in orice spatiu interior sau pe terasa, filigorie, gradina. Se preteaza atat in locuinte cat si in hoteluri, showroomuri, spa, restaurante sau altele.

Bioseminee Stejar

Biosemineu cu aspect de cupru si design deosebit. Este usor de incastrat sau de aplicat pe perete in orice loc. Poti avea foc adevarat usor de intretinut si o ambianta deosebita cu semineele pe bioetanol!

Bioseminee negre

Biosemineul ofera un plus de design si ambianta fiecarei incaperi, de asta ne-am convins. Din pozele prezentate se observa ca exista doua tipuri de bioseminee :

1. Fixe - seminee care se aplica pe perete, se incastreaza in perete sau se monteaza pe podea.

2. Mobile - semineele care pot fi mutate cu usurina dintrun loc in altul. Aceste tipuri de seminee pot fi mutate chiar si in spatii deschise (terasa, gradina, balcon).

A ramas doar sa te hotarasti ce model alegi si sa plasezi comanda ta la magazinul pefoc.ro. Bucura-te de un semineu decorativ, ce ofera costuri reduse si o atmosfera mult imbunatatita.

