Senatorul Alfred Laurențiu: Guvernul austerității trebuie să demisioneze!

Senatorul PSD de Ilfov Alfred Laurențiu a criticat dur felul în care Guvernul Cîțu a abordat Bugetul de stat pentru 2021 prin faptul că a respins orice amendament depus de parlamentari și mai mult... a refuzat însăși dezbaterea actului normativ. El e de părere că Guvernul trebuie să demisioneze pentru că nu e un guvern care să țină con de doleanțele oamenilor ci doar de interesele politice ale Puterii:

”Guvernul austerității trebuie să demisioneze!

Azi am susținut în Plenul Parlamentului, amendamentele depuse la Bugetul de stat privind următoarele obiective, indicând și sursa de finanțare:

1. Modernizare străzi in Com Berceni, Jud Ilfov.

2. Extindere a rețelei de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă pe str. Măceșului T1, com. Balotești, jud. Ilfov

3. Extindere a rețelei de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă pe str. Amurgului, com. Balotești, jud. Ilfov

4. Extindere a rețelei de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă pe str. Fabricii, com. Balotești, jud. Ilfov

5. Construire cămin cultural in com. Berceni, jud. Ilfov.

Am susținut și amendamentul depus, privind obiectivul ”Construire creșă cu regim de înălțime S+P+Etaj, împrejmuire teren, branșare la rețele edilitare existente, și desfințare construcție existentă, in com. Dobroiești, jud. Ilfov.

Este strigător la cer, au respins fără nici o apăsare,chiar și amendamentul pentru construcția unei creșe in localitatea de reședința a Domnului Orban. O majoritate fără pic de suflet și respect fată de oamenii care i-au votat și i-au trimis in funcțiile pe care le ocupă!

Parlamentarii puterii au respins pe bandă rulantă tot ce s-a susținut în plenul Parlamentului. Nu au ținut cont și nu i-a sensibilizat absolut nimic, au respins chiar și amendamentele pentru sănătate și educație, au votat pentru un buget antinațional.”, a spus senatorul în plenul celor două camere ale Parlamentului.