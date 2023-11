Senatorul Dunca: Orice persoană abuzată trebuie să știe că nu este singură, are sprijin

Partidul Social Democrat a fost și rămâne cel mai ferm și necondiționat adept al protejării și sprijinirii femeilor și al celor vulnerabili. A dovedit-o prin multe acțiuni și decizii, inclusiv de ordin legislativ. Ieri în plenul Parlamentului, PSD a lansat campania „STOP violenței împotriva femeilor!”, campanie care pledează pentru consolidarea măsurilor de prevenție, intervenție și protecție a femeilor care devin victime ale violenței.

Pentru a evidenția determinarea sa politică în acest sens, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD s-a manifestat explicit și a ținut să promoveze personal numărul de telefon la care orice victimă poate apela pentru ajutor.

„Partidul Social Democrat cheamă la solidaritate pentru ca împreună să eliminăm violența asupra femeilor și violența domestică! Orice femeie, orice copil, orice persoană abuzată trebuie să știe că NU este singură, că are unde să găsească sprijin!

La numărul de telefon gratuit 0800 500 333 oricine poate suna oricând pentru îndrumări, consiliere ori sprijin, în funcție de nevoile și situația în care se află”, a declarat senatorul Marius Dunca, președintele organizației județene Brașov a Partidului Social Democrat.

„Statisticile arată faptul că în primele 10 luni ale anului 2023, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu 4,85%, față de primele 10 luni ale anului 2022.

La fiecare 12 minute, o persoană este victimă a violenței, 66% din actele de violență sesizate sunt îndreptate împotriva femeilor și 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete”, a subliniat senatorul.

„Orice persoană care este victimă a violenței domestice are dreptul la protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale!

Ea are dreptul la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală și juridică gratuită, în condițiile legii, are dreptul la respectarea personalității, demnității și a vieții sale private, are dreptul la informare cu privire la exercitarea drepturilor sale.

Primul pas este să sune la 0800 500 333 pentru a putea primi ajutor. ” a conchis Dunca.